Julian Clery Kouemo (25), Zugang bei Arminia Ludwigshafen II, hat gleich in seinem ersten Spiel beim wichtigen 2:1-Sieg über Eintracht Lambsheim ein Tor erzielt. Im Interview spricht der Student für Finanzbuchhaltung über den Torerfolg, den Wechsel und sein Tore-Ziel.

Herr Kouemo, das war wirklich ein Einstand nach Maß für Sie. Wie haben Sie das Spiel erlebt und wie wichtig ist Ihnen der Treffer?

Es war ein schweres Spiel. In den ersten 45 Minuten hatten wir Probleme. Die zweite Halbzeit war sehr gut. Wir hatten viele Vorteile, hatten mehr gute Aktionen im Spiel und machten mehr Druck als der Gegner. Mein Tor war sehr wichtig, denn ich habe schon in der ersten Halbzeit viel versucht. Aber der Torhüter von Lambsheim war sehr gut. In der 71. Minute habe ich dann mein Tor gemacht. Damit habe ich meinem Team geholfen und ich mich sehr gefreut. Ich bin der Meinung, dass ich Arminia helfe, weiter nach oben zu kommen.

Im Winter wechselten Sie aus Kaiserslautern nach Ludwigshafen. Was waren Ihre Beweggründe?

Ich studiere Finanzbuchhaltung an der Hochschule in Ludwigshafen. Dort befinde ich mich im zweiten Semester. Wegen des Umzuges musste ich wechseln, da ich – wegen der langen Zugfahrten – nicht mehr in Kaiserslautern spielen konnte. In Ludwigshafen kann ich mit der Bahn zu den Trainingseinheiten fahren.

Mit acht Treffern aus zehn Begegnungen – aus Ihrer Zeit beim VfR Kaiserslautern (B-Klasse) - sind Sie ein ausgemachter Torjäger. Wie viele Treffer haben Sie sich denn für den Rest der Saison vorgenommen?

Ich möchte 15 bis 20 Tore erzielen, oder das, was möglich ist. Ich glaube, dass ich gegen jeden Gegner treffen kann.