Musik, die über Plattformen digital abgespielt wird, macht bereits zwei Drittel der Einnahmen in der Musikindustrie aus. Doch Klickzahlen können hochgeschraubt werden. Und wer am meisten schummelt, bekommt den größten Kuchen. „Fake Streams“ ist ein Thema beim Future Music Camp der Mannheimer Popakademie. Das Problem ist eine Schieflage im Bezahlsystem.

Vor allem im Hip Hop haben Vorwürfe zu Fake Streams zuletzt immer wieder für Aufregung gesagt. Das ist kein Zufall, denn in keiner anderen Szene ist der Wettbewerbsgedanke so ausgeprägt. Der populäre US-Rapper J. Cole widmete dem Thema 2018 einen Rap, der die ganze Branche unter Generalverdacht stellte. Hierzulande wurde etwa dem Gangsta-Rapper Xatar von verschiedenen Seiten vorgeworfen, er habe seinen Zögling Sero durch Millionen gefälschte Klicks beim Karrierestart unterstützt, etwa in der Doku des Y-Kollektivs „Der Rap Hack: Kauf Dich in die Charts! Wie Klickzahlen manipuliert werden“. Die Betroffenen wehren sich gegen die Vorwürfe und streiten Manipulationen ab Beweise gibt es keine, denn die Streaming-Plattformen behalten ihre Daten für sich.

Fragwürdige Promo-Agenturen versprechen Erfolge

Doch auch andere Genres sind betroffen, und immer mehr unbekannte Bands und Solokünstler versuchen, sich mithilfe von fragwürdigen Promo-Agenturen den Anschein von Erfolg zu kaufen. Mit einer einfachen Suche im Internet finden sich in Sekundenschnelle dutzende Anbieter, die für kleines Geld große Versprechungen machen: Endlich den Durchbruch schaffen und in der Corona-Zeit ausgefallene Gagen durch Streaming kompensieren. Im digitalen Kampf um die Aufmerksamkeit von Medien und Publikum sind Klickzahlen zu einer Art Währung geworden, außerdem bringen Klicks Geld – und viele Klicks bringen in der Regel auch verhältnismäßig mehr Geld als wenige.

Angesichts der großen Existenzängste im Musikbusiness ist es aber unsachlich, den einzelnen Musikschaffenden die Schuld an der Schummelei in die Schuhe zu schieben, wie es in den meisten Verdachtsfällen geschieht. Denn die Ursache der Misere ist ein Auszahlungssystem, das klar auf die Interessen einer Elite von Rechteinhabern, großen Labels und einigen Topstars zugeschnitten ist und kaum Transparenz zulässt. Einerseits bezahlen die Nutzer Festpreise, andererseits wird die Musik pro Stream vergütet. Wer jeden Monat zehn Euro bezahlt und dafür jeden Abend in Ruhe ein Album hört, subventioniert also vor allem die Musik in den Playlists, die bei den kostenlosen Accounts den ganzen Tag mit Werbeunterbrechungen vor sich hindudelt.

Daten von Hörern ergaunert

Derweil lassen sich die Betrüger immer neue Methoden einfallen, um gegen eine Gebühr die Zahlen ihrer Auftraggeber zu frisieren. Anfangs wurden mithilfe von Programmen automatisch kostenlose Konten generiert, die jeden Tag 24 Stunden Musik hören. Als diese Masche überhand nahm und Werbekunden rebellierten, wurden die Plattformen aktiv. Nun wurden massenhaft kostenpflichtige Konten angelegt, denn die börsennotierten Anbieter haben natürlich kein Interesse daran, zahlende Kunden als Fake-Accounts zu entlarven und somit ihre Gewinne zu schmälern. Noch eine Stufe krimineller sind Hacker, die Zugangsdaten von echten Usern ergaunern und deren Konten benutzen, um die Klickzahlen ihrer Kunden hochzutreiben.

Wunsch nach transparenter Verteilung

Wirkliche Lösungsansätze sind derweil nicht in Sicht. Aus Musikerkreisen wird immer wieder ein Bezahlmodell gefordert, das die Gebühren jedes einzelnen Nutzers anteilig an genau die Künstler ausschüttet, deren Musik er gehört hat. Als erster Streamingdienst hat sich Deezer vor kurzem bereit erklärt, dieses sogenannte „User Centric Payment“ in Betracht zu ziehen. Ob sich durch die transparentere Verteilung wirklich etwas ändert, darf aber bezweifelt werden. Für einen Großteil der Musikschaffenden ist Streaming insgesamt ein ausbeuterisches System, das die Kreativität, die Vielfalt und den Idealismus in der Szene für kommerzielle Zwecke ausschlachtet. Und darunter leidet am Ende nicht nur der Künstler, sondern auch die Kunst.