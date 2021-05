Manchmal kann ich es immer noch nicht richtig fassen, was sich in meiner und in der ganzen Welt gerade abspielt. Das Coronavirus ist da, aber es kommt mir nach vielen Monaten immer noch unwirklich vor. Fast so, als würde ich eine Rolle in einem Science-Fiction-Film spielen. Vielleicht geht es anderen genauso, wenn sie mit Masken im Bus oder in der Straßenbahn sitzen oder vor der Bäckerei oder beim Metzger in der Warteschlange stehen, weil nur zwei oder drei Menschen gleichzeitig das Geschäft betreten dürfen. Corona ist da, aber ich kriege diese Realität nicht so richtig in meinen Kopf.

Das Virus schränkt mein Leben bisher nur wenig ein. Viele Dinge, die ich im Sommer liebe, kann ich trotzdem wie gewohnt genießen: lange lesen im Liegestuhl auf dem Balkon, Wochenenden im Kleingarten verbringen, wandern im Wald. Einige Veränderungen gefallen mir sogar ganz gut: Im Freibad können Schwimmer endlich ganz in Ruhe ihre Bahnen ziehen. In den Cafés und Restaurants stehen die Tische so weit auseinander, dass man sich unterhalten kann, ohne dass die Gäste am Nachbartisch jedes Wort mithören. Im Lebensmittelladen wird man nur noch selten angerempelt oder bekommt einen Einkaufswagen in die Hacken geschoben.

Ein wunderbares Gefühl

Immer schwerer fällt es mir jedoch mit der Zeit, bei jedem Wiedersehen Abstand von engen Freunden und besonders von meiner Familie zu halten. Ich habe den Eindruck, dass das Bedürfnis, meine Lieben zu umarmen, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wächst. Manchmal komme ich einfach nicht mehr dagegen an, und dann passiert es, dass ich eine Freundin oder meinen kleinen Bruder ganz kurz fest drücke. Das ist dann einfach ein wunderbares Gefühl.

Meinem guten Sohn und Tausenden seiner Kommilitonen raubt Corona mindestens ein Studienjahr. Zwar haben sich die Universitäten schnell darauf eingestellt, Vorlesungen und Seminare digital anzubieten. Gut so. Aber das bunte Studentenleben in einer Großstadt fällt seit Monaten aus. Viele Menschen und andere Kulturen kennenlernen? Reisen in ferne Länder? Ob und wann das je wieder möglich ist, weiß gerade niemand. Besonders die jungen Leute leiden darunter.

Quälend lange Wochen

Das gilt auch für meinem kleinen Neffen (9) und meine Nichte (8). Viele quälend lange Wochen haben die beiden ohne Freunde zu Hause verbracht und die Welt nicht mehr verstanden. Zum Glück hat mein Bruder ein kleines Haus mit großem Garten am Stadtrand. Das zweite Halbjahr in der dritten Grundschulklasse hat kaum stattgefunden. Nach den Sommerferien hoffen Kinder und Eltern nun darauf, dass in der vierten Klasse wieder Normalität einkehrt. Jedenfalls bis die Geschwister wegen Husten und Schnupfen wieder nach Hause geschickt werden.

Science-Fiction-Filme gehen manchmal gut aus. Die böse Bedrohung wird gemeinschaftlich bekämpft und besiegt. Hoffentlich klappt das in unserer wirklichen Welt auch bald.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.