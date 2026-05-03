Filme wie „Fluch der Karibik“ oder „Dune“ wären ohne die Soundtracks von Hans Zimmer kaum vorstellbar. Heute zählt der Frankfurter Filmkomponist zu den Großen in Hollywood.

Dass dem Filmmusiktitan damals der Sprung nach Hollywood gelang, verdankte er einem Zufall – und reichlich Glück. Zimmer lebte schon als Jugendlicher in England und schrieb dort nach seinem Schulabschluss vor allem Werbejingles. Schon damals war er für den markanten Einsatz von Synthesizern in seinen Werken bekannt, die noch heute seine Soundtracks prägen. Als Assistent von Filmkomponist Stanley Myers konnte er erste Einblicke in sein späteres Berufsfeld gewinnen und verfasste in den 80ern erste Soundtracks, etwa zum Kultfilm „Mein wunderbarer Waschsalon“.

Zimmers Durchbruch in Hollywood gelang ihm 1988 mit dem Film „Rain Man“, für den ihn Regisseur Barry Levinson als Filmkomponist engagierte – und zwar auf Drängen seiner Ehefrau Diana: Diese hatte zuvor eine von Zimmers CDs gehört und überredete ihren Mann, Zimmer für den „Rain Man“-Soundtrack zu verpflichten. Für seine ungewöhnliche, Synthesizer-getriebene Musik wurde Zimmer nicht nur für seinen ersten Oscar nominiert, sondern machte zugleich zahlreiche Hollywood-Größen auf sich aufmerksam – darunter „Alien“-Regisseur Ridley Scott.

Zusammenarbeit mit Ridley Scott

Der Yakuza-Film „Black Rain“ aus dem Jahr 1989 war die erste Zusammenarbeit der beiden und markierte den Beginn einer der ergiebigsten künstlerischen Partnerschaften Hollywoods. So steuerte Zimmer unter anderem die Musik zu Scott-Filmen wie „Gladiator“, „Black Hawk Down“ oder „Hannibal“ bei – und natürlich zu „Thelma & Louise“. Das Roadmovie über zwei Frauen, die ihrem von Routine und Unterdrückung geprägten Alltag entfliehen wollen und schließlich auf der Flucht vor der Polizei in einem türkisgrünen Ford Thunderbird Richtung Mexiko brettern, ist längst zum Kultfilm geworden.

Ein Großteil des Soundtracks besteht aus bereits existierenden Country- und Rocksongs. Hans Zimmer greift deren Stilistik in seiner neukomponierten Musik auf und spiegelt mit einer spannenden Mischung aus Country, Blues, Gospel und sogenannten Americana-Sounds das Setting des Films prägnant wider. Denn einen erheblichen Teil seiner Wirkung verdankt „Thelma & Louise“ den atemberaubenden Landschaftsaufnahmen – insbesondere aus dem Südwesten der USA. Die schier endlose, menschenleere Weite der Natur ist unverkennbar ein Symbol für den Wunsch der beiden Protagonistinnen nach Freiheit – und findet in Zimmers Soundtrack ein musikalisches Pendant.

Neue Vorspannsequenz

Neben seinen typischen treibenden Synthesizer-Klängen ist die Musik durch die kreisenden Melodielinien einer einzelnen E-Gitarre geprägt, die die Isolation von Thelma und Louise nach ihrer Flucht kongenial spiegeln. Insbesondere das berühmte Finale wäre ohne Zimmers Soundtrack nur halb so wirkungsvoll. Regisseur Ridley Scott liebte die Komposition so sehr, dass er sogar eine neue Vorspannsequenz drehen ließ, um Zimmers Musik ein weiteres Mal präsentieren zu können. Und noch heute zählt der als „Thunderbird“ bekannte Titeltrack aus „Thelma & Louise“ zu Zimmers populärsten Schöpfungen.

Termin

In der Reihe „Großes Kino“ zeigt das Mannheimer Cinema Quadrat am Montag, 4. Mai, 19.30 Uhr „Thelma & Louise“. Dazu gibt es eine Einführung von Sabine Fischer