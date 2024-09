„In die Luft gehen oder Zähne zusammenbeißen? Wie hältst Du es mit der Wut?“ fragen die beiden Künstlerinnen Karoline Vogt und Katharina Rausch in „The Angry“. Ihre Theaterperformance zum Thema Wut geht am Dienstag, 1. Oktober, 20 Uhr über die Bühne im Dôme des Ludwigshafener Kulturzentrums Das Haus.

Ihre einstündige Collage aus Text, Bewegung, und Musik haben Karoline Vogt und Katharina Rausch rund eineinhalb Jahre lang multiperspektivisch vorbereitet. Sie haben die Kulturgeschichte durchforstet, antike Mythen recherchiert, viel gelesen und Feldforschung betrieben. Mit Frauen aus vier Generationen haben die beiden Macherinnen über Wut gesprochen, einen wissenschaftlichen Fragebogen erarbeitet und Audioaufzeichnungen gemacht, die in ihre Performance einfließen. Frauenstimmen werden durch den Abend führen, verrät Katharina Rausch. Die unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen von Frauen zwischen 5 und 97 Jahren sind Ausgangspunkt des Projekts. Die Originalzitate finden in poetischer Überschreibung den Weg in die Performance, dazu sollen die Klänge einer Posaune Worte und Geschichten zu einer Komposition verbinden.

Janusköpfiges Gefühl

Welche Kraft hat die Wut? Wann macht sie traurig und lässt verbittern? Wo klagt sie an und eröffnet Perspektiven zur Veränderung? Diesen Fragen will die Performance nachspüren. Dabei seien die Perspektiven der Erzählerinnen angesiedelt zwischen Aufbruch und Kraft, Angst und Stagnation. Das Mädchen erzählt vom grollenden Roten Monster, das im Bauch wohnt, die Teenagerin von der Wut, die wie ein blauer Fleck ist, der nicht verschwinden will, die Mutter über das Gefühl der Ohnmacht und die Seniorin, wie sie ihre Wut aus einer problematischen Ehe befreit hat.

Durch die eigene Sozialisation seien sie ins Thema hineingewachsen, berichtet Katharina Rausch, und dabei in Selbstbefragung und Recherche auf die Janusköpfigkeit der Wut gestoßen. Wut zeige sich auf vielen Ebenen, als Wut auf sich selbst, in bestimmten Situationen und in sozialen Strukturen. Untrennbar verquickt sei Wut mit dem Phänomen „Self-Silencing“, der Wutunterdrückung durch Ruhigstellen.

Den einzig „richtigen“ Umgang mit Wut könne es nicht geben, sind sich die Performerinnen sicher. Vielmehr lade Wut ein zur Aufmerksamkeit auf sich selber. Ihrem Publikum wollen die beiden Macherinnen einen „Abend der Selbstreflexion“ bietet, der durch die unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen inspirieren solle und zugleich einlade zur Auseinandersetzung und zum gemeinsamen Gespräch.

Termin

„The Angry“, Dienstag, 1. Oktober, 20 Uhr im Kulturzentrum Das Haus, Ludwigshafen, Bahnhofstraße 30. Tickets und Info unter Telefon 0621 504 2888, E-Mail dashaus@ludwigshafen.de.