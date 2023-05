Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gianluca Villecco (22) hat in der Jugend für den Ludwigshafener SC und den VfR Friesenheim gespielt. Der vielseitige und ungemein laufstarke Defensivspezialist, der meist als Sechser oder Außenverteidiger, mitunter aber auch mal im Angriff eingesetzt wurde, spielte nach seiner Juniorenzeit nur für den LSC. Villecco, der in Mundenheim wohnt, studiert seit zwei Jahren an der rheinland-pfälzischen Hochschule der Polizei auf dem Hahn.

Herr Villecco, Sie haben schon als A-Junior Verbandsliga gespielt und Ihr Talent aufblitzen lassen. In den beiden vergangenen Saisons ist es ruhig um Sie geworden. Woran liegt das?

