Für das Walzmühl-Center, das sich seit August 2025 in Zwangsverwaltung befindet, ist noch keine Lösung gefunden worden. Eigentümer Pro Concept hatte im März mitgeteilt, dass man sich in Gesprächen befinde und spätestens innerhalb der nächsten drei Monate zu einem Ergebnis kommen wolle. Das würde eine Lösung bis Juni bedeuten. Diesen Zeitplan hat Pro-Concept-Geschäftsführer Jens Hanreich auf Nachfrage noch mal bestätigt. „Wir sind in positiven Gesprächen und erwarten wie bereits besprochen bis Ende Juni eine Lösung“, so Hanreich. Wie die Lösung genau aussieht, ist nicht weiter bekannt. Wie Recherchen im März ergaben, soll es Kaufinteressenten für die ehemalige Mall geben. Zurzeit ist der einzige Mieter die Stadtmarketinggesellschaft Lukom mit ihrem Parkhaus. Ansonsten ist sie für die Öffentlichkeit weitgehend gesperrt. Ursprünglich hatte die Pro Concept AG geplant, die Walzmühle noch im Jahr 2025 als Nahversorgungszentrum wiederzueröffnen.