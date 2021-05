Seit Montag sind die strengen Verordnungen, die wegen des Coronavirus gelten, zumindest teilweise gelockert. Restaurants haben weiterhin das Nachsehen. Hoteliers und Gastronomen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis sind aber davon überzeugt, die Abstandsgebote in ihrem Betrieb einhalten zu können. Der Verdienstausfall trifft die Branche hart. Viele bieten einen Abholservice an, der mit dem Regelbetrieb allerdings nicht mithalten kann.

Das Restaurant ist dicht, die gewohnten Einnahmen fehlen. „Es ist in unserer Branche natürlich nicht so einfach wie in großen Betrieben, Rücklagen zu bilden“, sagt Jürgen Ebnet. Zusammen mit seiner Frau führt er das gleichnamige Hotel-Restaurant in Mutterstadt. Seine Mitarbeiter – in normalen Zeiten sind es zwölf an der Zahl – befänden sich größtenteils in Kurzarbeit. „Wir arbeiten nur in Notbesetzung.“ Das Zimmermädchen sei da, weil Geschäftsreisende weiterhin im Hotel übernachten dürfen. Und der Abholservice für Speisen müsse aufrechterhalten werden. Diesen biete das Hotel Ebnet seit rund zwei Wochen an. Das Angebot sei, gerade über Ostern, gut angenommen worden. „Allerdings ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und mit dem Normalbetrieb nicht zu vergleichen.“

Täglich kämen Veranstaltungsabsagen rein. Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen: Alles fällt aus. „Den Abholservice nutzt eine Familie aus drei, vier Personen“, veranschaulicht Ebnet. „Aber mit den größeren Veranstaltungen brechen uns Gruppen von jeweils 50 bis 60 Personen weg.“

Auf politischer Ebene wird aktuell über eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie diskutiert – als Hilfsmaßnahme. Die Absenkung des Steuersatzes auf sieben Prozent in Restaurants betrachtet Jürgen Ebnet als essenziell, auch unabhängig von der Krise, wie er sagt. In Restaurants mit Sitzmöglichkeiten und Tischservice durch Kellner, gilt wegen dieser Dienstleistungen der reguläre Steuersatz von 19 Prozent. Auf die von der Politik angekündigte Soforthilfe für sein Unternehmen wartet Ebnet noch immer vergebens: „Am 30. März haben wir den entsprechenden Antrag gestellt, in unserem Fall wäre das ein Zuschuss von 15.000 Euro.“ Bislang sei aber lediglich eine Empfangsbestätigung des Antrags gekommen. Sonst nichts.

Dass die Lockerungen, die seit dem vergangenen Montag gelten, nicht auch auf die Gastronomie ausgeweitet wurden, kann der Geschäftsführer nicht ganz nachvollziehen. „Meiner Meinung nach sind gerade wir als Gastronomiebetrieb prädestiniert für hygienische Maßnahmen.“ Für die nächsten Wochen zu planen, sei schwer: „Weil wir noch nicht wissen, welche Regeln gelten, wenn wir wieder öffnen dürfen. Das Tragen eines Mundschutzes beim Essen und Trinken dürfte jedenfalls schwierig werden.“

Salischer Hof: Leere Zimmer und kein Abholdienst

24 Zimmer bietet das Hotel-Restaurant Salischer Hof in Schifferstadt. Davon sind zum jetzigen Zeitpunkt drei belegt, sagt Geschäftsführer und Inhaber Karsten Möller. „An jedem Tag, an dem in einem Hotel kein Zimmer verkauft wird, macht das Hotel 100 Prozent Verlust“, bilanziert er. „Das lässt sich später nicht mehr aufholen, denn ich kann die Zimmer am nächsten Tag ja nicht doppelt belegen.“ Im Restaurant verhalte sich das ähnlich: „Essen kann bei entsprechender Kühlung vielleicht noch für den nächsten Tag aufgehoben werden.“ Doch die Gäste, die an einem Abend ausbleiben, könne man nicht am nächsten Abend zu den anderen Gästen setzen. „Dazu fehlt ganz einfach der Platz“, sagt der Gastronom.

Einen Abholservice, um die Krisenzeit zu überbrücken, habe das Hotel-Restaurant nicht eingerichtet: „Unser Angebot ist für so etwas nicht ausgelegt“, macht Möller deutlich. „Ich sage das, ohne das Essen von Kollegen abwerten zu wollen: Aber unser Fokus liegt auf hochwertigen, aufwendig zubereiteten Speisen, die nicht unbedingt für eine Foodbox geeignet sind.“

Beim Salischen Hof sind die Mitarbeiter zurzeit in Kurzarbeit. Doch hat man sich schon viele Gedanken für die Zeit nach der Wiedereröffnung gemacht. „Auch jetzt schon wäre es möglich, dass Sicherheitsabstände kontrolliert eingehalten werden“, ist Möller überzeugt. „Indem wir zum Beispiel jeden zweiten Tisch belegen und uns auf vier Personen pro Tisch beschränken. Mitarbeiter mit Mundschutz sind ein Bild, an das man sich sicherlich gewöhnen kann oder sogar muss. In Asien laufen die Menschen schon seit Jahren mit Mundschutz durch die Straßen. Uns in Europa erwartet wegen der Corona-Krise wohl ein ähnliches Bild.“

Nicht nur seine Mitarbeiter leben momentan vom Kurzarbeitergeld, sagt Karsten Möller. Als Gastronom kommt ihm in diesem Zusammenhang noch ein weiterer Gedanke: „Selbst in der Zeit nach Corona werden sich die Menschen mehrmals überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Denn es fehlt ja schlicht und einfach Kohle im Geldbeutel.“ Da werde der Restaurantbesuch bei manch potenziellem Gast womöglich erst einmal hinten angestellt. Eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds von 60 auf 80 Prozent würde Möller begrüßen. „Uns bleibt nur abzuwarten, ob und wann Lockerungen kommen, und wie wir diese dann umsetzen können.“ Es sei jedenfalls bitter für Gastronomiebetriebe, noch nicht öffnen zu können, während andere es schon dürfen.

Adams Alte Scheune: Nur noch 15 Gäste pro Tag

Sandeep Kumar und seine Frau kümmern sich momentan alleine um die Kundschaft. Kumar ist Betreiber von Adams Alte Scheune, einem Restaurant in Maudach. Es sei eine schwierige Zeit für das Lokal, sagt er: „Meist ist der Betrieb bei uns gut gelaufen.“ An Abenden mit schönem Wetter habe er zuweilen 30, manchmal auch 50 Gäste gehabt. Momentan sind es trotz aller Einschränkungen noch ein paar wenige, etwa 15 pro Tag, weil Kumar einen Abholservice eingerichtet hat, erzählt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Normalerweise startet um 17 Uhr der Restaurantbetrieb, momentan ist es eben nur der Straßenverkauf. Der Gastronom sieht jedenfalls Lockerungen, die auch schon zum jetzigen Zeitpunkt möglich wären: „Wenn ich Platz für insgesamt 60 Personen habe, kann ich da doch wenigstens fünf, sechs Leute verteilen. Das geht doch.“

Mayers Brauhaus: Auskommen bis Anfang Juni

Selbst wenn Markus Raschel demnächst wieder öffnen kann: „Geburtstage und andere Veranstaltungen werden vorerst nicht stattfinden, und wir werden uns auf das à-la-carte-Geschäft beschränken müssen.“ Für den Inhaber von Mayers Brauhaus in Oggersheim ist klar, dass Gastronomen in solchen Zeiten ohne Hilfe vom Staat nicht überleben können. „Ich finde aber auch, dass die Regierung die Sache ganz gut regelt – auch wenn das eine oder andere etwas länger dauert.“ Seinem Betrieb seien die Corona-Soforthilfe und der KfW-Kredit bewilligt worden (Kreditanstalt für Wiederaufbau). „Damit können wir schätzungsweise noch einen Monat überleben.“ Aber Anfang Juni werde es knapp, sollten nicht auch in seiner Branche Lockerungen kommen.

Die Zwischenzeit wird für unterschiedliche Renovierungsarbeiten genutzt – Dinge, die schon länger aufgeschoben wurden, sagt Raschel. Einen Abholservice hat Mayers Brauhaus auch eingerichtet. „Aber da ist die Nachfrage sehr gering“, stellt der Gastronom fest. Betriebe, die ohnehin hauptsächlich Essen zum Mitnehmen anbieten, Pizzaläden oder Dönerbuden, würden von der aktuellen Situation eher profitieren. Sollte Raschel wieder öffnen dürfen, würden die Kellner Klarsicht-Visiere tragen, es würden die nötigen Abstände zwischen den Tischen und Stühlen eingehalten und die Gäste bekämen die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. „In unserem Biergarten kann man Tische und Stühle verschieben, da ist das Ganze wohl auch leichter umsetzbar als drinnen.“ Nachdem am Montag einige Geschäfte wieder öffnen durften und Raschel selbst in Großmärkten unterwegs war, hat er sich gleich wieder einem großen Ansturm von Kunden gegenüber gesehen, berichtet er. „Mir persönlich kam es vor wie kurz vor Weihnachten.“

Della Bona: Neue Terrasse, aber keine Gäste

Auch in Romano Lujanschis italienischem Restaurant sitzen zurzeit keine Gäste. Er führt das Ristorante Della Bona zusammen mit seiner Frau Maria Della Bona am Rheinufer Süd in Ludwigshafen. Momentan sind die beiden alleine, für die Mitarbeiter gibt es keine Arbeit. Zwar bieten sie Speisen an – aber nur zum Mitnehmen. „Von dem Angebot auf der Karte gibt es nur einen Auszug, wir beschränken uns auf Pizza und Nudeln“, sagt der Gastronom. Die Nachfrage nach diesem Service unterscheide sich von Tag zu Tag. Lujanschi sieht mehrere Probleme, die wegen der Corona-Krise zusammenkommen. Zum einen müsse er ja seine Kosten decken können – Miete, Nebenkosten, da komme einiges zusammen. Dass nach der Wiedereröffnung rein räumlich die Sicherheitsabstände im Restaurant eingehalten werden können, sei zwar möglich. Auch, dass mit Mundschutz gearbeitet werde. Doch wenn er seine Plätze reduzieren müsse, fehlen ihm ganz einfach Gäste, sagt Lujanschi. Im Inneren der Gaststube ist normalerweise Platz für 50 Personen, auf der Außenterrasse mit Blick auf den Rhein können rund 45 Gäste sitzen. Die Terrasse wurde gerade erst renoviert. „Jetzt habe ich eine schöne neue Terrasse, aber niemand darf dort sitzen“, beklagt er sich. Er befürchtet zum anderen, dass die Menschen auch in den kommenden Monaten erst einmal zögerlich mit Restaurantbesuchen sein werden: „Viele haben ja bestimmt auch dann immer noch Angst, sich anzustecken.“

Giebmanns American Burger: Telefone laufen heiß

Simone Giebmanns und ihr Team haben in der vergangenen Zeit viele Stammkunden gewonnen. Giebmanns American Burger in Neuhofen hat vor rund sechs Jahren mit dem Außer-Haus-Geschäft angefangen. Davon profitiert der Betrieb in der aktuellen Phase. „Das Restaurant ist zwar geschlossen, aber dank des Abhol- und Lieferservices, der nach wie vor läuft, kann ich zumindest unsere Kosten decken“, sagt Giebmanns. „Auch wenn wir im Moment nicht reich werden: In finanzielle Schieflage geraten wir nicht.“ Das Team sei nach wie vor guter Dinge, Kündigungen habe es keine gegeben. Giebmanns selbst hat sich auch ein wenig zurückgezogen, damit andere Mitarbeiter noch arbeiten können. „Ehrlich gesagt hatten wir vor Corona sogar Personalmangel, das hat sich jetzt wieder ein wenig ausgeglichen“, sagt die Geschäftsführerin.

Bei Giebmanns ist es ähnlich wie in anderen Betrieben: Im Biergarten kann Platz geschaffen werden, um die Abstände einzuhalten und die Infektionsgefahr zu verringern. „Aber innen ist es schwer bis fast unmöglich“, bedauert die Gastronomin. „Unser Restaurant ist sehr verwinkelt und die Bänke lassen sich kaum verschieben.“ Wenn es im Burgerladen losgeht, steht das Telefon kaum still. Die meisten Burger können immer noch bestellt werden, Giebmanns habe lediglich ein paar aufwendige Sorten vorübergehend von der Karte gestrichen. „Doch unser Sortiment ist sowieso sehr umfangreich und die am stärksten gefragten Sachen gibt es auch jetzt.“

Sein Essen abholen kann nur, wer telefonisch vorbestellt, sagt Giebmanns. „Damit möchte ich lange Schlangen vor unserem Fenster vermeiden.“ Sie bittet ihre Abhol-Kundschaft, dort nur einmal zu klingeln, um den Kontakt möglichst gering zu halten. „Das reicht aus. Wir kriegen schon mit, wenn jemand da ist.“ Das Fenster werde erst geöffnet, wenn die Bestellung auch wirklich fertig ist und herausgegeben werden kann.