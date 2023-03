Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Brief an die Stadträte reagiert Michael Kötz (71), Intendant des Filmfestivals auf der Parkinsel, auf eine Forderung der Linksfraktion. Sie stellt für die Stadtratssitzung am Montag einen Antrag zum Beschluss einer Resolution, die auf Kötz’ Verhalten während der 18. Ausgabe des Kinoereignisses (24. August bis 11. September) zielt.

In dem Antrag heißt es unter anderem: Es sei nicht die Aufgabe eines Festivaldirektors, auf die politische Willens- und Meinungsbildung frei gewählter Mandatsträger Einfluss