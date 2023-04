Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor einem indischen Lokal im Bürgerhof Ewald Schipper (69) und Heidi Engelmann (68) getroffen. Das Rentner-Paar aus Oggersheim hat sich mit den Bedingungen der wiedereröffneten Gastronomie arrangiert.

Schipper ist ein eher ungewöhnlicher Name. Klingt so wie Schiffer.

Schipper: Ja, da kommt der Name aus dem Plattdeutschen auch ursprünglich her. Meine Eltern stammen