Der Oggersheimer Mordprozess ist vorbei. Der Täter sitzt in der geschlossenen Psychiatrie. Bei dem Somalier wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wahnvorstellungen ließen ihn zu Messer greifen, um zwei Menschen zu töten und einen weiteren lebensgefährlich zu verletzten. Krankheitseinsicht oder Reue zeigte der 26-Jährige nicht. Ein Mann, der sich mit solchen Tätern auskennt, ist Harald Dreßing. Der Psychiater leitet am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) den Bereich Forensische Psychiatrie, in dem es um psychisch kranke Straftäter geht. Der 65-Jährige weiß, wie es nach einem Prozess mit solchen Tätern weitergeht. Ein Hotel sei die Psychiatrie nicht. Oftmals wären die Insassen lieber im Gefängnis, sagt er. Mehr dazu lesen Sie hier.