Mitte der Woche ziehen die ersten Flüchtlinge aus der Notunterkunft in der Walzmühle in das neu gebaute Containerdorf in der Bayreuther Straße um. Ende September läuft der Mietvertrag für die ehemalige Real-Fläche aus. Wie es dann mit dem leer stehenden Einkaufszentrum weitergeht.

Mitte Januar waren die ersten Flüchtlinge in die Notunterkunft im ehemaligen Supermarkt in der Walzmühle eingezogen. Bis zu 400 Menschen sollten in dem trostlosen Domizil vorübergehend