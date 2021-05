Der aktuelle Sommerurlaubstrend? Gar nicht erst wegfahren. Abgesagte Reiseveranstaltungen, offene Rückzahlungen und verärgerte Kunden bestimmen das Geschäft der Reisebüros. „Voll reingeschlagen“ habe die Pandemie, sagt etwa Corinna Eschmann von „Mein kleines Reisebüro“.

Reisefieber gehört eindeutig nicht zu den pandemischen Symptomen, wie sich am Ende einer unvermutet langwierigen RHEINPFALZ-Telefonumfrage bei mehr als zehn Ludwigshafener Reisebüros herausstellt. „Kein Interesse“ oder auch „keine Zeit“ haben die einen für ein Interview über die aktuellen Urlaubstrends. Ein Thema, das zu dieser Jahreszeit eigentlich zu den unproblematischen Standardthemen gehört. Bei anderen Reisebüros hebt niemand den Hörer ab, obwohl wir mehrmals innerhalb der auf der Internetseite angegebenen Kontaktzeiten anrufen. Die wenigsten äußern sich überhaupt zur derzeitigen Situation in der Touristik – und möchten dann weder ihren Namen noch den ihres Reisebüros in der Zeitung lesen.

„Katastrophale“ Lage

Die Lage sei „katastrophal“, wie schließlich doch eine Ansprechpartnerin hinter vorgehaltener Hand offenbart. „Corona hat alles stillgelegt“, klagt sie: „Wir haben fast keine Buchungen“. Das derzeitige Buchungsaufkommen beziffert sie auf gefühlte „0,01 Prozent“ im Vergleich zum Vorjahr. „Nonstop Stornierungen“ habe sie stattdessen und sagt: „Es herrscht Panik in der Branche“.

Der geschäftliche Schaden durch Corona reiche bis ins Vorjahr. „Wir arbeiten seit einem Jahr für umsonst“, verweist sie auf den Spätjahreszeitraum des vergangenen Jahres, in dem bereits die ersten Buchungen für die jetzige verpatzte Saison erfolgt seien. An einen geschäftlichen Gewinn der Reisebüros sei laut der Gesprächspartnerin nicht zu denken. „Wir haben nur Kosten.“ Von der Politik fühlt sich die Frau „alleine gelassen“ und schildert: „Ich sehe nur noch rote Zahlen jeden Tag, das ist traurig.“

Auf Nöte der Branche aufmerksam machen

„Corona hat voll reingeschlagen“, bestätigt Corinna Eschmann von „Mein kleines Reisebüro“ (MKR) in der Ludwigstraße. Zur Nennung ihres Namens und des Reisebüros in der Innenstadt ist die 36-jährige Teamleiterin bereit, weil sie es für wichtig hält, auf die Nöte ihrer Branche aufmerksam zu machen. „Die Leute wollen verreisen“, sagt Eschmann. Es mangele also durchaus nicht an Fernweh. „Aber niemand will riskieren, viel Geld zu verlieren.“ Derzeit wisse ja keiner, wie sich die Pandemie weiterentwickele. Selbst bei den im Moment freigegebenen Urlaubszielen hielten die vielen Einschränkungen die meisten von einer Buchung ab, sagt Eschmann.

„Der einzige Trend sind Spanien oder Griechenland als Nahziele“, sagt die MKR-Teamleiterin. Wobei sie das Wort „Trend“ nur vorsichtig verwenden möchte. Das Thema „Ballermann“ sei keins mehr. Denn das regelfreie Verhalten einiger gehe „mit höheren Auflagen zu Lasten aller Urlauber“ einher. Die Daheimgebliebenen seien durch die Nachrichten vom Ballermann abgeschreckt, eine Reise zu buchen. „Jeder zögert, viel Geld für weniger Leistung auszugeben.“

Hotels mit geringerer Belegungskapazität

Auch wenn in den vergangenen Wochen vereinzelt in den Nachrichten von ausgebuchten Hotels in Deutschland zu hören gewesen sei, gehe es der Hotellerie schlecht: „Die Hotels dürfen ja nicht mehr als 60 Prozent ihrer Belegungskapazität anbieten“, gibt sie zu bedenken. Obendrein sind auch die Zusatzangebote wie Sauna, Wellness- oder Fitnessbereich eingeschränkt. „Wir hoffen auf bessere Zeiten nach Corona“, sagt Eschmann. Bei coronabedingten Reiseabsagen stünden die Reisebüros im Spannungsfeld zwischen Veranstaltern und Kunden: „Die Leute wollen ihr Geld zurück, aber die Veranstalter sind schwer erreichbar oder haben lange Bearbeitungszeiten. Das sorgt bei den Kunden für Verärgerung“, beschreibt sie den Konflikt – und die Stellung der Reisebüros: „Wir sind der Puffer“.

Nur „einzelne Rückzahlungen von März und April“ seien laut Eschmann bislang von den Veranstaltern an die Kunden erfolgt. Eigentlich seien für eine Rückzahlungsabwicklung zwei Wochen normal – jetzt seien es Monate. „Die Reiseveranstalter warten ihrerseits, was sich bei den Leistungsträgern wie Airlines oder Hotels bewegt“, verweist sie auf den Rattenschwanz, der sich hinter jeder stornierten Buchung verberge.

„Wir haben Buchungen, aber nicht viele“

„Gutscheine bieten alle an“, sagt Eschmann und bestätigt, dass es in der Tourismusbranche seit dem Lockdown ganz ähnlich zugehe wie bei den Konzert- und Kulturveranstaltern. Sie betont: „Die Gutscheine müssen aber vom Kunden nicht akzeptiert werden“. Neun Mitarbeiter habe MKR laut der Teamleiterin. Im Moment seien sie alle in Kurzarbeit. Die verkürzten Öffnungszeiten des Reisebüros würden von je zwei Kollegen bestritten. „Wir haben Buchungen, aber nicht viele“, bilanziert Eschmann und hofft auf „bessere Zeiten nach Corona“.

Immerhin vier Familien seien im Juli über das „Sun“-Reisebüro in der Gartenstadt nach Griechenland und Spanien geflogen, wie Inhaberin Sinja Thümling informiert. „Corona wird vieles ändern, aber die Unsicherheit wird bleiben“, sagt sie. Trotz einer Stornowelle, die bis Juli ihr Reisebüro überspült habe, sieht Thümling im Chaos auch Chancen für ihr Geschäft: „In Zukunft wird vielleicht wieder mehr aufs Reisebüro zurückgegriffen“, vermutet sie ein wieder wachsendes Bedürfnis nach persönlicher Beratung vor Ort, die bei Online-Buchungen zu kurz komme.