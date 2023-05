Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Gelben Haus am Rheinufer „Zippel“ getroffen. Der 54-Jährige stammt aus Ludwigshafen und lebt seit 20 Jahren auf der Straße. Am Montag genoss er den Sonnenschein.

Wie landet man auf der Straße?

Das wäre eine lange Geschichte. Ich habe eigentlich immer gearbeitet. Dann kam eine Trennung und das ganze Palaver. Und so ging es immer