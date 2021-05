In einem Drogeriemarkt in Rheingönheim muss eine ältere Kundin dringend auf die Toilette. Eine Kundentoilette gibt es dort nicht. Und eine Mitarbeiterin untersagt ihr, das Personal-Klo zu benutzen. Das hatte entwürdigende Konsequenzen für die 65-Jährige. Auf Anfrage der RHEINPFALZ hat die Marktleitung das Verhalten der Angestellten inzwischen bedauert.

Sie gehe trotz einer starken Gehbehinderung immer noch alleine einkaufen, um sich selbst zu versorgen, schickt die Gartenstädterin Gabriele Ewert im Gespräch mit der RHEINPFALZ voraus. Und das, obwohl sie sich nur noch mit Hilfe von Krücken fortbewegen könne. Um einige notwendige Dinge zu kaufen, habe sie am vergangenen Samstag mit ihrem Auto den Rossmann-Drogeriemarkt in Rheingönheim aufgesucht. Da sie mit den Gehhilfen sehr langsam sei, brauche ein größerer Einkauf seine Zeit. Nach einer Stunde habe sie bemerkt, dass ihre Blase drückt. Sie habe eine junge Mitarbeiterin höflich gefragt, ob sie ausnahmsweise eine Toilette benutzen dürfe, weil sie dringend aufs Klo müsse. Die junge Frau sei weggegangen, um nachzufragen.

Toiletten-Nutzung aus Hygienegründen verweigert

Die Mitarbeiterin sei kurz darauf zurückgekehrt und habe empört gesagt: „Nein, das machen wir nicht, aus hygienischen Corona-Gründen.“ Gabriele Ewert habe gefragt, was sie nun tun soll. „Da zuckte sie mit den Schultern“, erzählt die 65-Jährige, die vor einem schlimmen Unfall als Intensiv-Krankenschwester gearbeitet hat. Dabei habe sie sogar angeboten, die Toilette nach der Benutzung wieder zu desinfizieren. Auch das habe man abgelehnt.

Der zunehmende Drang in der Blase und ihre Langsamkeit mit den Gehhilfen hätten ihr nicht erlaubt, in der Umgebung weiter nach einer Toilette zu suchen. Sie sei daher ohne ihren Einkauf so schnell es eben ging raus aus dem Drogeriemarkt, rein ins Auto und habe auf dem ersten Feldweg außerhalb Rheingönheims und nur notdürftig gedeckt von der Autotür ihre Notdurft bei eisiger Witterung auf freiem Gelände verrichtet. Sie sei nach dieser Aktion fix und fertig nach Hause gekommen.

„Das ist mir total nachgegangen“

„Ich war wütend, das ist mir total nachgegangen. Wo bleibt da die Menschlichkeit?“, fragt die Gartenstädterin mit Emotionen zwischen Zorn und Traurigkeit. Sie frage sich, ob es rechtens sei, dass Geschäfte einem Menschen wegen Corona die Benutzung der Toilette verweigern. Sie sieht hier eine größere Anzahl älterer und behinderter Menschen betroffen, die tagtäglich ähnliche Situationen erleben könnten.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ beim Rossmann-Drogeriemarkt in Rheingönheim versichert Marktleiterin Melanie Knaup, dass sie selbst zu diesem Zeitpunkt nicht im Markt war. „Normalerweise dürfen wir Kunden nicht auf die Personaltoilette lassen. Im Notfall machen wir aber bei Kindern und älteren Leuten mal eine Ausnahme“, erläutert sie die gängige Praxis – an die sich die Mitarbeiterinnen an diesem Nachmittag jedoch nicht gehalten haben. „Dass das passiert ist, tut mir leid. Ich möchte mich bei der Dame gern persönlich entschuldigen“, betont die Marktleiterin und kündigt auch ein Gespräch mit den Mitarbeiterinnen an.