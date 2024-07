Die zweite von insgesamt sechs Sommertouren der RHEINPFALZ-Lokalredaktion führt am Samstagvormittag ins Mannheimer Technoseum – und ist bereits voll ausgebucht. Für die dritte Tour kann man sich ab sofort anmelden. Sie führt am Mittwoch, 31. Juli, 20 Uhr, dorthin, wo die Papierzeitung entsteht – ins Oggersheimer Druckzentrum. 30 Leser können bei dieser Führung dabei sein. Sie bekommen an diesem Abend die Chance, live mitzuerleben, wie die Abläufe sind, wie die Maschinen arbeiten, wo das Papier lagert und auf welchen Wegen die Zeitung letztlich in den Briefkästen der Abonnenten landet. Treffpunkt ist um 19.45 Uhr in der Flomersheimer Straße 2-4, direkt vorm Eingang des Druckzentrums im Gewerbegebiet Westlich B9 in Oggersheim. Anmelden kann man sich per E-Mail an sommertour-lu@rheinpfalz.de. Die maximal 30 Teilnehmer werden ausgelost und verständigt.

