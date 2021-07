Über 200 Menschen versammeln sich vor dem Eingang des Krankenhauses. Eine junge Frau ist nach schwerer Krankheit verstorben. Das können viele bis jetzt nicht verstehen. Aber die Krankheit war zu schwer.

Im Islam gehört es zu den religiösen Pflichten, Kranke zu besuchen und Angehörigen beizustehen. Aber unter Corona-Bedingungen geht das im Krankenhaus nicht. Die Station hatte für die Familie der jungen Frau schon Ausnahmen gemacht. In diesen schweren Tagen stand A. der Familie bei. A. ist ehrenamtliche Klinikseelsorgerin und wurde als Muslima vom Mannheimer Institut für Integration und interreligiöse Arbeit ausgebildet.

Wichtiger Beitrag

Damit ergänzt sie wie viele andere ehrenamtliche Frauen und Männer die Tätigkeit der hauptamtlichen christlichen Klinikseelsorge Krankenhäusern. Im Austausch mit diesen leistet sie einen wichtigen Dienst und Beitrag, um Menschen in Not und Krisen beizustehen.

Schon länger definiert sich christliche Klinikseelsorge als grundsätzlich ökumenisch. Im Vordergrund steht nicht die Konfession, die Religion oder der Glaube der Menschen, sondern, was sie in ihrer Krise benötigen, um diese bewältigen zu können. Um wirklich für alle Kranken eines Hauses da zu sein, muss sie sich auch interreligiös öffnen.

Aufregung legt sich

Die Aufregung der Menschen vor dem Krankenhaus legt sich, als bald nach dem Tod der jungen Frau ihr Leichnam in einem Sarg herausgetragen wird. A. konnte helfen und schnell einen muslimischen Bestatter vermitteln, der auch gleich kommen konnte. Ihre Unterstützung hat nicht nur der Familie gutgetan, sondern auch dem Krankenhaus geholfen, mit der Situation klar zu kommen.

Während das Mannheimer Institut seit 25 Jahren besteht, steht die Integration von Muslimen in die Notfallseelsorge noch am Anfang. A. ist stolz, dass sie als erste Muslima mit modellhafter Genehmigung am Ausbildungskurs des Bistums und der Evangelischen Kirche der Pfalz teilnehmen darf.

Beistand für alle

In Ludwigshafen führen Einsätze die Notfallseelsorge immer wieder in muslimische Familien. Auch wenn das Team inzwischen im Umgang mit anderen Sitten und Kulturen geschult ist, wird A. schon wegen der Sprachbarriere freudig erwartet.

In beiden Bereichen – Klinikseelsorge und Notfallseelsorge – stehen wir Menschen in Krisen bei: ungeachtet ihrer Herkunft, Sprache oder Religion. Dies entspricht sowohl dem christlichen als auch dem muslimischen Religionsverständnis und Menschenbild. Gut, wenn wir dafür gerüstet sind.

Der Autor Pfarrer

Martin Risch (54), ist Klinikseelsorge im St. Marienkrankenhaus.