Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch bis zum 12. Mai dauert in diesem Jahr der muslimische Fastenmonat Ramadan. Bereits zum zweiten Mal fällt er in die Zeit der Corona-Pandemie. Wie eine Ludwigshafenerin diese Zeit erlebt und warum sie nicht glaubt, dass der Ramadan in Ludwigshafen zum Pandemie-Treiber wird.

Tagsüber asketisches Fasten, gefolgt vom Fastenbrechen, sobald die Dunkelheit einsetzt: „Der Ramadan verbindet Menschen und hat etwas Magisches“, sagt die Ludwigshafenerin Dolly El-Ghandour.