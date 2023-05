Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass eine Konzertpianistin in ihrer Klavierschule in Rheingönheim auch Anfänger unterrichtet, ist wohl eher ungewöhnlich. Doch Nami Okada ist in vieler Hinsicht ein besonderer Mensch. Weil es ihr in der Region so gut gefällt, ist die freundliche Japanerin nach dem Musikstudium einfach hier geblieben.

Wo früher einmal in der Rheingönheimer Hauptstraße eine Bäckerfiliale war und noch heute die farbige Deckengestaltung daran erinnert, hat hinter den Schaufensterscheiben ein richtiger