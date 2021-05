Kerttu Taidre stammt aus Estland und weiß daher aus eigener Erfahrung, dass die Integration in einem fremden Land für Neuankömmlinge nicht immer einfach ist. Inzwischen ist es ihr Beruf, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Dabei kann viel Schönes entstehen. Manchmal sogar Kunst.

Wer den Namen der neuen Koordinatorin der Malteser Interkulturellen Begegnungsstätte (MiB) zum ersten Mal liest, hat so seine Schwierigkeiten. Kerttu Taidre sei für Deutsche gar nicht so leicht auszusprechen, räumt die 42-Jährige ein, die ursprünglich aus Estland stammt. Für ihre Arbeit im Bereich der Integration sei das aber durchaus ein Vorteil, weil sie sich gut in die Situation der Zuwanderer einfühlen könne, hat sie festgestellt. Dass die von ihr organisierten Projekte derzeit wegen der Corona-Pandemie nur online stattfinden können, bedauert sie sehr und wünscht sich den Tag der Wiederöffnung herbei.

Seit Ende 2019 gebe es in Ludwigshafen die interkulturelle Begegnungsstätte der Malteser, erzählt Taidre. Eine feste Räumlichkeit zum ständigen Treffen sei damit aber nicht gemeint. Vielmehr würden Projekte angeboten, bei denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen kennenlernen. „Unser Ziel ist es, Menschen mit und ohne ausländische Wurzeln in Ludwigshafen zusammenzubringen“, sagt sie. Im direkten Kontakt könnten Vorurteile schnell abgebaut werden.

Projekt mit Gaffiti-Künstler

Als Corona noch nicht alles zum Stillstand brachte, hat im August ein erstes Graffiti-Projekt in Oggersheim stattgefunden. Im Rahmen von zwei Workshops haben sieben Jugendliche aus fünf verschiedenen Herkunftsländern unter Anleitung eines Graffiti-Künstlers und Pädagogen den Wänden eines Oggersheimer Trafohauses ein frisches und buntes Aussehen verpasst. Auch Wände des Comeniuszentrums wurden bemalt.

Im November 2020 sei Kerttu Taidre als neue Koordinatorin für Integrationsarbeit dazu gekommen. Ihre Aufgabe sei es, Projekte zu organisieren und zu kommunizieren, Kontakte zu Kooperationspartnern zu knüpfen und auch die Fördermittel zu verwalten, erzählt sie. Die Arbeit der MiB werde vom Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat finanziell unterstützt.

Fotoworkshop für Frauen in Planung

Dass jetzt Projekte wegen des Lockdowns nur online möglich sind, bedauert sie sehr. „Als Nächstes geplant ist anlässlich des Internationalen Frauentags im März der Fotoworkshop ,Ein Bild sagt mehr als tausend Worte’ über die Rolle der Frau“, kündigt sie eine Aktion in Kooperation mit dem Frauencafé Ludwigshafen an. Ihre Sichtweisen sollen die teilnehmenden Frauen statt mit Worten vor allem mithilfe von Bildern darstellen.

Auch bei einem weiteren künftigen Projekt der MiB soll sich alles um Bilder drehen. Beim Fotowettbewerb „Made in LU“ sollen alle Teilnehmer in ihren Fotos zeigen, was sie mit Ludwigshafen assoziieren. „Wenn es geht, sollen die großformatigen Bilder anschließend in den Stadtteilen ausgestellt werden, möglichst nah bei den Bewohnern“, wünscht sich die 42-Jährige. Die Planung sei aber noch nicht fertig, räumt sie ein.

„Man muss einfach sprechen“

Ebenfalls wegen Corona pausieren muss derzeit das „Sprachen-Café“ der MiB, das im „Hausboot“ neben dem Kulturzentrum Das Haus in der Stadtmitte beheimatet ist. Zum Ausgleich sei die Aktion „Online-Tandem“ gestartet worden, bei der Migranten und Einheimische online miteinander plaudern können. Dabei seien Zugezogene, Studierende und Geflüchtete bunt gemischt. „Um richtig Deutsch zu lernen, muss man einfach sprechen“, weiß Taidre aus eigener Erfahrung.

Sie selbst hat nach ihrem Abi in Estland in der Zeit als Au-pair-Mädchen in Freiburg Sprachpraxis bekommen. „Elf Tandems haben wir schon, suchen aber noch Leute, die ein- bis zweimal die Woche Lust haben, sich zu unterhalten“, lädt sie Interessierte zur Teilnahme ein.

Sprachkenntnisse per TV verbessert

Als sie in der Schulzeit in Estland als Fremdsprache Englisch oder Deutsch zur Auswahl hatte, habe sie lieber Deutsch gelernt. „Anfang der 1990er-Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion konnten wir in Estland deutsches Fernsehen per Satellit empfangen und haben viel TV geguckt“, erzählt Taidre. Das förderte die Sprachkenntnisse und ihr Interesse an Deutschland. Für die nötige Deutschprüfung bei ihrer Bewerbung für ein Pädagogik-Studium in Freiburg und Berlin habe sie daher schon eine gute Basis besessen, erzählt die Estin, die neben ihrer Muttersprache, die sprachlich eng mit dem Finnischen verwandt ist, und Deutsch auch Englisch und etwas Russisch spricht. Nach dem Studium ging es im Jahr 2006 erst einmal wieder zurück nach Estland. Bis sie 2018 einen Job im Pädagogik-Bereich in Heidelberg bekommen habe, sagt Taidre, die noch in Eppelheim wohnt.

Im vergangenen Jahr kam sie zum Malteser Hilfsdienst, der mit der katholischen Diözese in Speyer verbunden ist. Für die Orientierung in die Pfalz und nach Ludwigshafen hat vielleicht auch ihr Freund gesorgt, der in Ruchheim lebt, wie sie verrät. Gefragt nach Ludwigshafen, fallen ihr als Erstes die Adjektive bunt und vielfältig ein. So schwärmt sie von der Schönheit der Parkinsel und der Promenade am Rhein. Wie überhaupt das Reisen zu ihren liebsten Hobbys gehört. Was hoffentlich bald wieder möglich sein wird.

