Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er auf den Schiffen Richtung Schweden keine Arbeitsstelle fand, heuerte der 21-jährige Hamburger Edwin Bokalawsky im Sommer 1954 in Rotterdam auf einem Rheinschiff an. „Als wir hier in Ludwigshafen bei der Firma Giulini Fracht abluden, stellte mich unser Steuermann meiner Frau Appolonia vor. Er war Ludwigshafener und ein Bekannter meiner Frau.“ Und so kam es, dass vor 65 Jahren ein Hanseat eine Pfälzerin heiratete. Am Donnerstag feiert das Paar Eiserne Hochzeit.

Immer wenn er auf seiner Strecke an Ludwigshafen vorbeikam, besuchte Edwin Bokalawsky die damals 20-Jährige Appolonia Bader und die schwärmt heute noch: „Er war mein erster Mann, ich