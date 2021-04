Ein fast vergessener Dichter des englischen Barock hat das Cécil Verny Quartett schon zu vielen Stücken inspiriert: William Blake. Die Freiburger Sängerin und ihre Begleiter brachten eine spannende Mischung aus Jazz, Soul und gegen Ende auch mal Rock mit zum Livestream aus dem Ella & Louis in Mannheim.

Das Quartett ist offenbar mehr als Sängerin plus Begleiter, denn alle Musiker schreiben Stücke. Die Texte stammen aus verschiedenen Epochen und Zusammenhängen, aus dem englischen Barock ebenso wie von Dichtern und Journalisten der Gegenwart, oder auch aus der eigenen Feder.

William Blake als Inspirationsquelle

Im Stück „I heard an Angel singing“ stellt sich William Blakes Engel zuerst mit ein paar Klavierakkorden von Andreas Erchinger vor. Das klingt anfangs nach Klassik, dann auch etwas nach Gospel, und dann setzt die Sängerin ein und lässt einige Blue Notes einfließen. Die Mischung ist erstaunlich homogen und, noch wichtiger, sie schafft Atmosphäre. Da singt ein Engel zum Sonnenaufgang und der Teufel flucht zum Sonnenuntergang, es regnet auf gemähtes Korn.

Ganz anders klingt es in einem Stück von Bassist Bernd Heitzler. Da geht es um Leute, die viel reden, aber wenig sagen. Die Penetranz dieses Geschnatters wird mit einem lange laufenden Riff von Bass und Piano verdeutlicht. Es gibt aber auch Momente, in denen ein fließender gemeinsamer Groove entsteht – wie in guten Gesprächen. Das Piano kommt vom Erzählen ins Reden und am Ende sogar ins manisch Überdrehte, als Erchinger sein Solo mit Glissandi über die ganze Tastatur abbrechen lässt.

Von Latin bis Jazzrock

Schlagzeuger Lars Binder hat die Musik zu „The Witch“ geschrieben, der Text stammt von einem Freiburger Journalisten. Ausgangspunkt ist eine rhythmisch durchgängige Klavierfigur, die auf interessante Art mehrere Grooves von Latin bis Jazzrock verbindet.

Die Sängerin bewegt sich mit spielerischer Leichtigkeit durch die abwechslungsreichen Stilrichtungen, verbindet Jazz und Scat mit Einflüssen aus Soul, es gibt später im Konzert sogar einen Moment, in dem sie mit Oberton-Gesang experimentiert. Aber es ist nicht nur das Kräftige und Rhythmische, das sie an diesem Abend von sich zeigt – gerade auch die Balladen sind sehr intensiv und expressiv. Das bestätigen auch die Zuhörer, die Anmerkungen im Live-Chat schreiben, von „Gänsehaut“ ist da die Rede – mit Recht.

Ohne eine Gesangsstunde

Cécile Verny wurde 1969 in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, geboren. Mit zwölf Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Frankreich. Dass sie ihre afrikanische Kindheit hinter sich lassen musste, erlebt sie als Verlust, von dem sie auch im Konzert singt. Als Sängerin ist sie offenbar ein Naturtalent. Gesangsstunden habe sie nie gehabt, sagt sie. 1989 kam sie nach Freiburg, wo sie bis heute lebt. Seither gibt es auch ihr Quartett, mit dem sie international erfolgreich ist und Jazz-Preise gewinnt. Bis heute hat das Quartett zehn Platten veröffentlicht. Verny singt auch mit Big Bands in ganz Europa, darunter die WDR Big Band. Aber nicht nur Jazz, auch deutsche Folklore singt sie. Mit dem Gitarristen Johannes Maikranz machte sie das Album „Mein Liedgut“. Zum 30-jährigen Bestehen veröffentlichte das Quartett 2019 „Of Moons and Dreams“.