Am Stadtrand in West entsteht derzeit die größte Notunterkunft für Flüchtlinge in Ludwigshafen. Gleichzeitig werden dort die Häuser für Obdachlose geräumt und abgerissen. Über die beiden Projekte hat Christiane Vopat mit Petra Kindsvater, der Geschäftsführerin der Ökumenischen Fördergemeinschaft, gesprochen.

Frau Kindsvater, glauben Sie an Geister?

Seitdem wir hier in der Geschäftsstelle sind, schon ein wenig. (lacht)

Die Ökumenische Fördergemeinschaft ist vor einem dreiviertel Jahr aus einem Büro in Mundenheim nach Friesenheim ins Max-Hochrein-Haus umgezogen. Sind Ihnen hier schon die Geister des Herzspezialisten und seiner Ehefrau Irene Schleicher-Hochrein begegnet, die hier bis Anfang der 1970er-Jahre gelebt haben?

Also