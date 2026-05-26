Musik, Gespräche und viele Vereine: Beim Nachbarschaftsfest in Rheingönheim steht das Miteinander der Generationen im Mittelpunkt.

Christa Löwenhaupt wohnt eigentlich in Friesenheim. Am Freitagmittag sitzt sie mit einer Freundin auf der Wiese vor dem Seniorenwohnhaus „Heinrich Wälker“, auf der Bänke und eine Bühne für das Nachbarschaftsfest aufgebaut sind. Sie sei gerne zwischen den Stadtteilen vernetzt, sagt die 87-Jährige. In Friesenheim geht sie zum Turnen und in Rheingönheim besucht sie regelmäßig das Seniorenwohnhaus. Ihr Motto: „Raus und ein bisschen Gesellschaft“.

Alleine ins Café gehen, das möge sie nicht besonders: „Sie trinken ihren Kaffee und gehen wieder, weil sie niemanden kennen. Das kann ich auch zu Hause machen“, erklärt sie pragmatisch. Auf dem Rheingönheimer Nachbarschaftsfest dagegen „findet man immer jemanden“ zum Unterhalten. Dort könne man sich auf eine gesellige Zeit freuen.

„Diese Begegnungsstätten brauchen wir – im Übrigen egal, welchen Alters, aber gerade auch für ältere Mitbürger“, sagt Sozialdezernent David Guthier (SPD). Seine Fachstelle Älter werden teilt sich mit der GAG die Schirmherrschaft des Festes. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) und Constanze Kraus, Bereichsleiterin Vermietung bei der GAG, begrüßt er die zahlreichen Besucher, die unter Sonnenschirmen Platz genommen haben.

Zahlreiche Vereine beteiligt

„Wir wollen nicht, dass Menschen im Alter in Einsamkeit leben, sondern dafür sorgen, dass man zusammenkommen kann“, erklärt Guthier. Dafür sorgen auf dem Nachbarschaftsfest zahlreiche Rheingönheimer Vereine, die mit Verzehrständen vertreten sind und sich am Bühnenprogramm beteiligen – generationenübergreifend.

Die jüngsten Performer kommen aus der katholischen Kindertagesstätte St. Josef, die ältesten gehören zur weiblichen Stuhlgymnastikgruppe der Turngemeinde Rheingönheim und sind bis zu 95 Jahre alt. Der Seniorenchor und das Duo „Lion & Cat“ sorgen für die musikalische Begleitung. Die Mädchentanzgruppe des TV Rheingönheim begeistert mit Streetdance und Hip-Hop, genauso wie Kinder des Reitclub Südwest, die auf dem Holzpferd voltigieren. Der Seniorenrat Ludwigshafen lädt zum Geschicklichkeitsspiel „Die ruhige Hand“ ein, Kindertagespflegepersonen Rheingönheim und der Stand des Deutschen Roten Kreuzes empfangen Neugierige am Glücksrad.

Auch Inge Kraus engagiert sich. Als Mitglied des Turnvereins backt die 82-Jährige Kuchen. Für die Rheingönheimerin ist das Fest „ein großes Wiedersehen“ unter Nachbarn und Freunden – möglich gemacht durch die starke Vereinsgemeinschaft im Stadtteil.