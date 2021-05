Es gibt einige Unternehmen, auf deren Arbeit wirklich alle angewiesen sind. Energieversorger gehören dazu. Weshalb man bei den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) in Zeiten des Coronavirus besonders vorsichtig ist.

Wer in den vergangenen Tagen in der Industriestraße unterwegs war, mag sich gewundert haben: Auf dem Gelände der TWL stehen ungewöhnlich viele Container, zudem ein großes weißes Zelt. Das alles hängt mit dem Coronavirus zusammen und damit, dass die Technischen Werke ein besonderes Unternehmen sind: ein sogenanntes Kritis-Unternehmen. Diese „Betreiber kritischer Infrastrukturen“ sind für das tägliche Leben der Bevölkerung so wichtig, dass sie sich – genauer gesagt ihre Mitarbeiter – in einem Fall wie der Corona-Krise besonders schützen müssen. Die Technischen Werke mit Hauptsitz in der Industriestraße sind eigenen Angaben zufolge dafür verantwortlich, dass rund 170.000 Bürger und zusätzlich viele Unternehmen mit Wasser und Energie versorgt werden.

Würde an bestimmten Stellen beim städtischen Tochterunternehmen Personal wegfallen, wäre genau diese Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Fernwärme nicht mehr sichergestellt. Und das beträfe dann nicht nur Bürger, sondern beispielsweise auch Krankenhäuser. Deshalb haben die TWL laut Pressesprecherin Iris von Kirschbaum bereits Ende Februar damit begonnen, besondere Vorkehrungen zu treffen.

Kein Homeoffice für die Leitwarte

Bei den TWL arbeiten aktuell 671 Personen, darunter 75 Auszubildende. Ungefähr 300 Mitarbeiter davon sind für besonders kritische Bereiche zuständig. Viele von ihnen haben nicht die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten und müssen vor Ort sein. Dazu gehören die Mitarbeiter der Querverbundleitwarte. Von dort aus wird jeden Tag rund um die Uhr überwacht, dass die Versorgung der Stadt mit Energie und Wasser funktioniert. „Hier laufen alle Informationen zusammen, wie am Tower eines Flughafens.“ So hat einer der Mitarbeiter es mal beschrieben. Wenn es irgendwo im Stadtgebiet eine Störung gibt, muss die Leitwarte möglichst schnell reagieren. Die Angestellten dort arbeiten laut TWL in sechs Schichtgruppen. Wegen Corona werde nun darauf geachtet, dass sich die Mitarbeiter bei einem Schichtwechsel nicht mehr begegnen. Außerdem arbeiten die verschiedenen Sparten in getrennten Räumen – dafür sind unter anderem die Container vorgesehen.

Ein Teil dieser provisorischen Räume wurde auch für den Fall geschaffen, dass plötzlich jemand unter Quarantäne gestellt werden muss, aber vor Ort nicht ersetzt werden kann. Mit den Containern und einem dadurch isolierten Bereich wäre es laut TWL möglich, dass Mitarbeiter „zwischen häuslicher und betrieblicher Quarantäne pendeln“.

Feste Dienstwagen, kein Tausch

Die Mitarbeiter der beiden Wasserwerke seien in zwei Gruppen auf die Werke aufgeteilt worden. Jedes Team habe feste Dienstwagen, die nicht getauscht werden. Um all das zu organisieren und auf Entwicklungen zu reagieren, telefoniere bei den Technischen Werken dreimal pro Woche ein Koordinierungsstab, der von den beiden Vorständen geleitet wird.

Und was hat es mit dem weißen Zelt in der Industriestraße auf sich? Direkter Nachbar der TWL ist das Müllheizkraftwerk. Der dort erzeugte Strom landet bei den TWL. Auch das Kraftwerk gehört zur kritischen Infrastruktur. Weil das Kraftwerk derzeit modernisiert wird, sind immer wieder auch Mitarbeiter von Fremdfirmen auf dem Gelände. Das Zelt sei ein Checkpoint, bei dem unter anderem der Zutritt geprüft und kontaktlos Fieber gemessen werde.

In Kundenwohnungen „nur das Notwendige“

Und dann gibt es noch die Mitarbeiter, die zu den TWL-Kunden nach Hause kommen – etwa um Zähler abzulesen. „Wir haben Einsätze auf das Notwendige beschränkt“, sagt die TWL-Sprecherin. Aktuell würden die Zähler abgelesen, an die man ohne Kundenkontakt komme. „Bei Wohnungszählern und Zählern in Einfamilienhäusern werfen unsere Ableser Karten ein.“ Darauf trägt der Kunde selbst den aktuellen Stand ein. Noch ein Berührungspunkt weniger, der das Coronavirus in dieses Kritis-Unternehmen tragen könnte.

Zur Sache: Kritis-Unternehmen

Die Abkürzung „Kritis“ steht für die Betreiber Kritischer Infrastrukturen. Dazu gehören in Deutschland ganz unterschiedliche Einrichtungen. Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind Kritische Infrastrukturen solche „mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden“. Dazu gehören unter anderem medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, Rettungsdienste und Labore, wichtige Banken wie die Europäische Zentralbank, aber auch Unternehmen aus den Bereichen Ernährung und Verkehr. Und eben auch die Strom- und Gasversorgung sowie Aufrechterhaltung der entsprechenden Netze.