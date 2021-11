Nastasja Schunk gehört zu den besten Nachwuchs-Tennisspielerinnen weltweit. Die im August 18 Jahre alt gewordene Altriperin stand im Sommer im Finale von Wimbledon. Der Triumph veränderte zwar nicht ihr Leben – doch er machte Schunk plötzlich zu einer gefragten Person.

Auf der Bühne im mondänen Mozartsaal im Mannheimer Rosengarten haben schon einige berühmte Persönlichkeiten gestanden. Zuletzt blickte Nastasja Schunk gleich dreimal an einem Abend von der Bühne ins Publikum. Beim Sport-Award Rhein-Neckar war die 18 Jahre alte Profi-Tennisspielerin zweimal nominiert gewesen – in der Kategorie Publikumsliebling und in der Kategorie Top-Talent. Beim Publikumsliebling erhaschte Fußball-Profi Dennis Diekmeier vom Zweitligisten SV Sandhausen die meisten Stimmen in der Internet-Wahl. Doch beim Top-Talent setzte sich Schunk durch. Sie bekam die meisten Stimmen einer 14-köpfigen Fachjury. Schunk verwies dabei Eishockeyspieler Tim Stützle und Schwimmerin Zoe Vogelmann auf die Plätze. Vogelmann wurde 2021 immerhin Junioren-Weltmeisterin über 400 Meter Lagen. Stützle gab im Januar 2021 sein Debüt bei den Ottawa Senators in der NHL, der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Im Februar wurde er als NHL-Rookie des Monats ausgezeichnet.

Nastasja Schunk hat die Wahl zum Top-Talent gewonnen, weil sie im Juli im Juniorinnen-Endspiel von Wimbledon stand. Wimbledon ist nicht irgendein Turnier. Es ist das traditions- und ehrwürdigste Tennisturnier der Welt. In drei Sätzen unterlag Schunk letztlich, aber sie war nah dran, 30 Jahre nach dem letzten Triumph einer deutschen Spielerin im Juniorinnen-Finale, die Durststrecke zu beenden. 1991 siegte Barbara Rittner, heute Damen-Bundestrainerin.

Nastasja Schunk ist auf einem guten Weg, sich in die Spitze des Welttennis zu spielen. 2021 machte sie 650 Plätze in der Weltrangliste gut. Rang 294 war ihre bislang beste Platzierung. Aktuell steht sie auf Position 299. Die Weltrangliste ist aber nicht so wichtig für die zurückhaltende Altriperin. Sie geht ihren Weg. Der ist bislang gut durchdacht. Mutter Claudia Schunk ist Turn-Bundestrainerin. Sie ist für die Athletik und Fitness zuständig. Sie kennt sich hervorragend aus mit Trainingssteuerung, Trainingsbelastung oder ähnlichen wissenschaftlichen Methoden. Dank der Kontakte ihrer Mutter arbeitet Nastasja Schunk mit einer Mentaltrainerin am Olympiastützpunkt in Heidelberg zusammen. Ihrem Trainer Denis Gremelmayr vertraut sie seit Jahren. Der ehemalige Profi, der es bis Platz 58 in der Welt schaffte, bereitet Schunk seit einer gewissen Zeit auf der Anlage des BASF TC Ludwigshafen auf die Profi-Laufbahn vor. Ein Trainer, der sich sehr viel um mich kümmert und jeden Tag mit mir arbeitet, das ist sehr hilfreich“, betont sie. Das Zusammenspiel des Schunk-Teams klappt sehr gut. 2021 war das bislang erfolgreichste Jahr. Schunk stand im Wimbledon-Finale der Juniorinnen, gewann zwei Damenturniere – in Polen und in Braunschweig. Außerdem wurde sie ins Billie-Jean-King-Team nominiert. Das ist das Pendant zum früheren Davis-Cup der Männer. „Das war richtig cool. Ich habe aus diesem Erlebnis viel mitgenommen“, sagt Schunk: „Ich bin nicht so ein offener Mensch, aber nach wenigen Minuten hatte sich alles gelegt.“ Trotz der Erfolge bleibt sie bodenständig. Nach Wimbledon häuften sich die Interview-Anfragen, war sie eine gefragte Gesprächspartnerin. „Da verändert sich gar nichts, ich bin trotzdem ich. Juniorinnenfinale ist schon ein Erfolg, klar, aber es verändert nicht mein Leben“, sagt Schunk.

Nicht nur Sport im Blick

Das sagt Nastasja Schunk über Nastasja Schunk. Es ist eine typische Aussage für sie. Denn Schunk ist eine zurückhaltende Person. Sie weiß, wo sie herkommt. Sie weiß, auf wen sie bauen kann. Sie weiß aber auch, was sie tun muss und was ihr bevorsteht. Das macht sie ganz unspektakulär. Schunk sucht nämlich nicht die erste Reihe, breitet ihr Leben nicht im Internet aus. Sie trennt ihr Privat- und ihr Sportleben strikt voneinander. Zwar hat sie sich einen Instagram-Account angelegt. „Neue Medien gehören dazu. Das ist bei mir nicht so, aber ich fange langsam damit an“, erzählt die 18-Jährige. Profisportler müssen sich heutzutage in gewisser Weise vermarkten. Schunk wird sich da zurückhalten. Sie will auf dem Platz glänzen. Das gelingt ihr, aber sie weiß, dass der Weg auf die ganz große Tennisbühne noch sehr weit und steinig wird. Zu viele Faktoren können den erhofften Aufstieg bremsen. „Die nächsten 200 Plätze werden härter als die Plätze davor“, sagt Mutter Claudia. Eine Kernzahl im Welttennis ist 100. Denn die Top-104 der Welt sind automatisch für ein Grand-Slam-Turnier, also die US-Open, die Australian Open, die French-Open und Wimbledon, qualifiziert. So weit denkt Schunk noch nicht. „Ich habe mir noch keine Platzierung für kommendes Jahr gesetzt, ich gehe es eher langsam an“, sagt sie.

Sie geht es strukturiert an. Deshalb hatte sie sich eine zehntägige Auszeit genommen und ist mit ihrer Familie für ein paar Tage weggefahren. „Ich habe zehn Tage keinen Schläger in die Hand genommen. Man braucht auch Abstand für den Kopf“, betont Schunk. Es folgte eine weitere Woche ohne Racket. Allerdings arbeitete die Linkshänderin in diesen sieben Tagen gezielt mit ihrer Mutter an ihrer Fitness. Die spielt im heutigen, immer dynamischer und schneller werden Profitennis eine wichtige, häufig entscheidende Rolle. Bei Schunk war ihre körperliche Fitness und ihre Explosivität bisher ihr Trumpf.

Der Schunk-Clan investiert viel in den Werdegang von Nastasja. Seit sie fünf Jahre alt ist spielt sie Tennis. „Bei uns in der Familie hat der Leistungssport einen hohen Stellenwert. Wir leben das und lieben das. Wir freuen uns, dass Sie ihren eigenen Weg geht“, sagt Mutter Claudia. Dazu gehört seit einiger Zeit auch das Fernabi. Am Institut für Lernsysteme in Hamburg holt Schunk ihre Reifeprüfung nach. Die sportliche Reifeprüfung hat sich zum größten Teil schon gemeistert. Ihre Juniorinnenzeit beendete sie dieses Jahr auf Platz eins der Altersklasse U18 in Deutschland mit gewaltigem Vorsprung. Und nun wurden die Erfolge dieses großen Talents mit der Auszeichnung beim Sport Award Rhein-Neckar gewürdigt. „Tennis ist anscheinend doch populär. Diese Auszeichnung zeigt, dass wohl viele Menschen meinen Werdegang verfolgen“, sagte Schunk, bevor sie am Ende zum dritten Mal für das große Gruppenfoto mit Olympiasiegern und Weltmeistern auf die Bühne des Mozartsaals im Rosengarten geht.