Für kommende Woche hat die Gewerkschaft Verdi Rhein-Neckar eine Ausweitung der Streikaktivitäten angekündigt. Am Montag ruft sie unter anderem Beschäftigten der Stadt, des Nationaltheaters und der Bundesagentur für Arbeit zu Arbeitsniederlegungen auf. In der Stadtverwaltung spricht sie am Montag insbesondere Mitarbeitende des Stadtraumservices und der Stadtentwässerung an. Ab 8.30 Uhr sollen zwei Demonstrationszüge zu einer Kundgebung auf dem Paradeplatz ziehen.

Für Mittwoch, 8. März, ruft Verdi den Sozial- und Erziehungsdienst zum Streik auf. Darunter fallen alle sozialpädagogischen Bereiche der Stadt Mannheim sowie die Heidelberger Werkstätten. Sie sind zu einer Kundgebung um 13.30 Uhr auf dem Alten Meßplatz aufgerufen, von wo aus ein Demonstrationszug in Richtung Gewerkschaftshaus aufbrechen will.

Den Arbeitsniederlegungen bei der RNV, die bis Betriebsbeginn am frühen Samstagmorgen dauern sollten, war am Donnerstag ein Jugendstreiktag mit (laut Verdi) 600 Teilnehmenden vorausgegangen.