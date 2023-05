Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sportvereine könnten wegen der hohen Energiekosten vor dem Aus stehen. Die Politik will notleidenden Vereinen finanziell unter die Arme greifen. Doch eigentlich fehlt es in Ludwigshafen dafür an Geld. Nun gibt es eine Idee.

Der Sportausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch rund 90 Minuten debattiert, wie Vereinen in der Energiekrise geholfen werden könnte. Die CDU hatte vor dem Hintergrund steigender Energiekosten von der Verwaltung Vorschläge für die Unterstützung von Sportvereinen erbeten.