Wie wirken sich ÖPNV-Streiks oder eine Pandemie auf die Wahl der Verkehrsmittel aus? Wo wird in Mannheim besonders viel geradelt? Und welche Erkenntnisse liefern Kurzzeitzählungen an einem bestimmten Standort? Zur Planung des Radverkehrs in der Stadt gibt es derzeit 19 Radzählstellen.

Diese sind mittels Induktionsschleifen im Boden über das gesamte Stadtgebiet verteilt und messen so die Anzahl an Radfahrern. Wie die Verwaltung mitteilt, wurden auf diese Weise rund 7,9 Millionen Radler im vergangenen Jahr registriert. Spitzenreiter war dabei – wie schon 2022 – die Kurpfalzbrücke, die in beide Fahrtrichtungen knapp zwei Millionen Mal mit Zweirädern passiert wurde. Über die Friedrich-Ebert-Brücke/Renzstraße fuhren rund 1,4 Millionen Radler, die Konrad-Adenauer-Brücke mit rund 810.000 Radfahrern noch häufiger genutzt als 2022 (rund 780.000).

„Ein echter Hingucker“

An drei Stationen – auf der Kurpfalzbrücke stadteinwärts und an der Friedrich-Ebert-Brücke/Renzstraße in beide Fahrtrichtungen – wird die Anzahl an Radlern über Radzählsäulen, sogenannte Eco-Barometer, in Echtzeit angezeigt. Eine vierte Säule auf der Jungbuschbrücke ist in Planung. „Das Eco-Barometer ist ein echter Hingucker, der nicht nur die Radler bestärkt, sondern auch zum Umstieg auf das Rad motiviert“, wird der für Verkehrsplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) zitiert.

Alle Radzählstellen können über www.mannheim.de/radzählstellen eingesehen werden. Die ersten Zählstellen wurden im März 2014 an der Friedrich-Ebert-Brücke eingebaut, das Netz dann sukzessive erweitert. Ende 2022/Anfang 2023 sind sechs neue Zählstellen hinzugekommen – darunter die an der beliebten Radstrecke am Fernmeldeturm. An der wurden vom 25. Januar 2023 bis Ende 2023 mehr als 600.000 Radfahrer registriert.