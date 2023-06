Ob in Büschen, auf Gehwegen oder im Bachbett: Beschwerden über wild herumliegende Elektroroller sind an der Tagesordnung. Unfälle mit den Gefährten häufen sich. 800 bis 900 von drei Anbietern gibt“s in Ludwigshafen. Längst ist das Thema ein Politikum. Die Stadt hat jetzt eine Strategie vorgelegt, wie sie dem Problem beikommen will. Mehr dazu hier.