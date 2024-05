Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie in anderen Städten gibt es in Mannheim ständig Beschwerden über rücksichtslos abgestellte oder gar verkehrsgefährdend herumliegende E-Scooter. Nun will die Stadt für eine Regulierung und mehr Ordnung sorgen. Wie das passieren soll.

Ein von der Verwaltung nun vorgestellter neuer Leitfaden enthält zahlreiche Bestimmungen für die kommerziellen Verleihunternehmen, darunter auch die Verpflichtung zur Weitergabe