Mit wild auf Gehwegen, an Straßen, Haltestellen oder in Büschen herumliegenden E-Rollern soll bald Schluss sein. Der Stadtrat ist am Montag einer Empfehlung des Bauausschusses gefolgt und hat ein Strategiepapier abgesegnet, dass künftig eine Stellplatzpflicht für die Gefährte vorsieht. Mehr dazu hier.