Mindestens 28 ukrainische Flüchtlingskinder besuchen derzeit Ludwigshafener Schulen. Vier Schulleiter berichten, wie sie die vom Krieg traumatisierten Kinder erleben und wie die Schüler jetzt integriert werden sollen.

Es sind erschütternde Kriegserlebnisse, die Pädagogen derzeit von ukrainischen Kindern erzählt bekommen und die vor allem eines verdeutlichen: in welch emotionalem Ausnahmezustand sich diese Kinder befinden. Da gibt es zum Beispiel das Mädchen, das alleine sein Heimatland verlassen musste, weil beide Eltern beim Militär sind und die Ukraine gegen den brutalen Überfall der russischen Streitkräfte verteidigen. Freunde der Familie holten das Kind an der ukrainischen Grenze ab. Jetzt besucht es das Carl-Bosch-Gymnasium in Mitte.

Für den Unterricht würden derzeit Materialien kopiert oder ganz unkonventionell per Handy-Foto an die ukrainischen Kinder weitergeleitet – auch Schulbücher versuche man anzuschaffen, wie Schulleiter Ulf Boeckmann erzählt.

Deutschkurse sehr gefragt

Dennoch herrsche eine große Unsicherheit, wie lange die Flüchtlingskinder in Deutschland bleiben werden. Einige von ihnen seien schwer traumatisiert, sagt Boeckmann. An seiner Schule gebe es etwa einen 15-jährigen Jungen, der „ganz verloren“ wirke und sich sehr zurückziehe. Auch er sei alleine über die ukrainische Grenze geschickt worden, warte derzeit auf seine Mutter. Sobald sie ihn in Ludwigshafen abhole, wolle die Familie gemeinsam weiter nach Tschechien, ist Boeckmanns Kenntnisstand.

„Am wichtigsten ist, dass die jungen ukrainischen Kriegsflüchtlinge jetzt bei anderen Kindern sind“, ist der Leiter des Carl-Bosch-Gymnasiums überzeugt. „Wenn sie nur für eine Stunde vergessen können, was ihnen widerfahren ist, dann haben wir schon viel gewonnen.“ Insgesamt zwölf ukrainische Kinder, die privat in Ludwigshafen untergekommen seien, sind laut Boeckmann am Carl-Bosch-Gymnasium aufgenommen worden. Von der sechsten bis zur zehnten Klasse gebe es in jeder Jahrgangsstufe ukrainische Flüchtlingskinder. „Vieles läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda“, antwortet er auf die Frage, wie die Kinder denn an seine Schule gelangen. „Und eine wesentliche Rolle dürften dabei die Kurse für Deutsch als Fremdsprache spielen, die wir anbieten.“

Schüler „sehr dankbar“

Dass er mit dieser Vermutung richtig liegen könnte, legt ein Anruf beim Max-Planck-Gymnasium in Friesenheim nahe, das solche Sprachkurse nicht anbietet und derzeit auch keine ukrainischen Flüchtlingskinder aufgenommen hat. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Süd werden indes schon sechs ukrainische Schüler unterrichtet, die dort die sogenannte Deutsch-Intensivklasse besuchen, wie Schulleiter Rüdiger Keil berichtet.

Für sechs bis acht weitere Schüler habe man in dieser Klasse, die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/16 eingerichtet worden sei, noch Platz. Seine neuen ukrainischen Schüler erlebt Keil als „zurückhaltend, aber auch sehr dankbar und sehr bemüht darum, sich sofort zu integrieren“. Sprachliche Hindernisse könnten dabei immer wieder aus dem Weg geräumt werden. Ein ukrainisches Mädchen spreche zum Beispiel zwar kein Deutsch oder Englisch, dafür aber Französisch. Am „Scholl“ besuche es deshalb jetzt die entsprechende bilinguale Klasse, in der einige Fächer auf Französisch unterrichtet werden.

Entlastung erwünscht

Dass die Ludwigshafener Gymnasien sich in dieser Flüchtlingskrise so engagiert zeigen, freut Volker Knörr, den Schulleiter der Oggersheimer Adolf-Diesterweg-Realschule plus. Seiner Erfahrung nach ist es in der Regel so, dass die fünf städtischen Realschulen plus die schulische Aufnahme von 95 Prozent aller Flüchtlingskinder in Ludwigshafen stemmen. Knörr: „Über eine Entlastung an dieser Stelle freuen wir uns wirklich sehr, hätten uns diese auch gerne schon früher gewünscht.“

An seiner eigenen Schule, die eine offizielle Anlaufstelle für Schüler ohne Sprachkenntnisse ist, und diese nach Absprache wohngebietsnah auf die Ludwigshafener Schulen verteilt, werden seit Donnerstag zwei ukrainische Kinder unterrichtet.

Hoher Abstimmungsbedarf

Ebenfalls zwei Kriegsflüchtlinge werden an der Grundschule Albert Schweitzer in Süd unterrichtet. „Dass Kinder ohne Sprachkenntnisse in Klassen integriert werden, ist in Ludwigshafen nichts Neues und unser tägliches Brot“, sagt Schulleiterin Gabriela Eckhartt-Mittendrein. Mathematik funktioniere als eine Art Universalsprache, die ukrainischen Kinder bekämen Tablets mit spezielle Lernprogrammen zur Verfügung gestellt und Kollegen, die über das Programm „Aufholen nach Corona“ befristet an der Schule seien, böten Sprachunterricht an.

Trotzdem gebe es hohen Abstimmungsbedarf, der am Freitag bei einem gemeinsamen Treffen aller Grundschulleiter im Stadtteil Süd mit Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) geklärt werden solle.