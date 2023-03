Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz bereits wieder die Schulbank drücken, genießen ihre „Kollegen“ in Baden-Württemberg noch die letzten Tage der Sommerferien. Die Schulträger aber konnten in den sechs Wochen die Füße nicht hochlegen. In Mannheim liefen in dieser Zeit 20 Bauprojekte parallel.

In der Friedrich-Ebert-Schule im Waldhof werden die Schüler ab Montag von einem neuen Eingang begrüßt. Handwerker schieben neue Schultische über den frisch