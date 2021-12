Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s darum, wie wir im neuen Jahr die Lokalausgabe produzieren.

Als Lokalredakteure sind wir bisher so etwas wie die „eierlegende Wollmilchsau“ gewesen. Soll heißen, jeder muss alles können und auch machen: recherchieren, Texte schreiben, Bilder bearbeiten, die Zeitungsseiten am Computer gestalten und Themen für die kommenden Ausgaben planen. Parallel dazu werden tagesaktuell auf unseren Internetseiten Artikel und Meldungen veröffentlicht. Auch Social Media muss mit „Stoff“ gefüttert werden.

Darum hat sich bei uns in der Lokalredaktion bisher täglich wechselnd ein Blattmacher gekümmert. Ab Mitte Januar werden wir unsere Produktionsweise umstellen. Die Lokalredaktionen waren bisher als „Einzelkämpfer“ unterwegs. Nun werden wir enger kooperieren. Die Lokalredaktion Ludwigshafen hat sich gemeinsam mit den Kollegen aus Speyer und Frankenthal in diesem Jahr viele Gedanken gemacht, wie wir so zusammenarbeiten können, dass wir unsere drei Ausgaben effizienter produzieren können. Herausgekommen ist ein sogenanntes Kooperationsdesk.

So sieht das konkret aus

Was abstrakt klingt, sieht konkret so aus: Die Stadt- und Landseiten der drei Ausgaben werden von einem „Newsdesk“ bei uns in Ludwigshafen produziert. Letztlich sind es zwei Räume, in den Kollegen und Kolleginnen aus den drei Redaktionen sitzen und gemeinsam die „Ludwigshafener Rundschau“, die „Frankenthaler Zeitung“ und die „Speyerer Rundschau“ erstellen. Hier werden die gedruckten Seiten layoutet und redigiert, hier werden auch die digitalen Formate ins Netz gestellt. Diese Redakteure sind die sogenannten Blattmacher. Die Kollegen, die Inhalte zuliefern, bleiben als Reporter in ihren jeweiligen Städten vor Ort. Wir wollen das rollierend machen. Eine Woche ist ein Kollege Blattmacher, in der kommenden Woche ist er oder sie dann Reporter.

Klare Arbeitsteilung

Warum wir das tun? Wir versprechen uns durch eine klare Arbeitsteilung eine bessere Konzentration auf die jeweilige Aufgabe. Wer recherchiert und einen Artikel schreibt, muss sich gleichzeitig nicht noch um das Layout der Ausgabe oder das Redigieren anderer Texte kümmern. Umgekehrt soll sich der Gestalter der Zeitung auch allein dieser Aufgabe widmen können, ohne „nebenher“ noch einen Artikel zu recherchieren und zu schreiben. Dadurch, dass sich die drei Redaktionen dafür zusammentun, soll ausreichend Personal für diese Aufgabenteilung zur Verfügung stehen. Wir helfen uns also gegenseitig. Außerdem gibt es immer wieder auch inhaltliche Überschneidungen, etwa bei der Frage eines geplanten BASF-Logistikzentrums bei Frankenthal oder der Pandemiebekämpfung durch das Kreisgesundheitsamt. Es ist wichtig, über den Tellerrand hinauszublicken.

Soweit die Theorie. Der Praxistest steht im Januar bevor. Was unsere veränderte Arbeitsweise betrifft, sind wir ganz optimistisch, dass wir das gut hinbekommen und auch unsere Leserinnen und Leser davon profitieren. Doch Corona schwebt über uns wie ein Damoklesschwert. Werden wir wegen der neuen hochansteckenden Omikron-Variante zum Start am 10. Januar erst einmal nur virtuell zusammenarbeiten können, anstatt gemeinsam in einem Büro zu sitzen? Vieles spricht momentan dafür.

Die beiden Corona-Jahre haben uns gelehrt, dass wir auch mit Homeoffice gemeinsam eine Zeitung erstellen können. Das sieht dann so aus: Einige Kollegen sitzen mit dem Laptop am Küchentisch, andere haben sich im Wohnzimmer eine Arbeitsecke eingerichtet, ein paar verfügen über Arbeitszimmer. Nur noch ein kleineres Team sitzt in der Redaktion. Der Mehraufwand an Kommunikation via E-Mail, Chatprogramm und Telefon ist enorm, aber es ist machbar. Ich bin daher zuversichtlich, dass unser neues Arbeitsmodell trotz Pandemie funktioniert, denn alle beteiligten Kollegen sind gewiefte Lokalredakteure – auch wenn sie künftig keine „eierlegende Wollmilchsau“ mehr sind.

Der Autor

Michael Schmid (54) ist stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Ludwigshafen.