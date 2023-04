Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Die HSG Mutterstadt/Ruchheim hat eine Charity-Kilometer-Challenge ins Leben gerufen. Ute Kreiselmaier, Leiterin der HSG, erzählt, was es mit dem Mythos lauffaule Handballer auf sich hat, wie sich Teamsportler ohne Team fühlen und wie es zu der Spendenaktion kam.

Frau Kreiselmaier, können Sie sich an Ihren letzten Besuch eines Trainings in der Halle erinnern?

Das muss Mitte März gewesen sein. Am 11. März.

Als Sie danach die Halle verlassen haben, hatten Sie da eine Vorahnung, dass Sie so lange nicht mehr zum Training dort sein werden?

Nein,