Der ESV Ludwigshafen geht in seine vierte Saison in der Fußball-Bezirksliga in Folge, das ist Rekord für die „Eisenbahner“. Trainer Eric Ledwina strebt mit den stets zu den Abstiegskandidaten zählenden Blau-Schwarzen eine sorgenfreie Runde an. Dafür sollen ein neues System und neues Personal sorgen.

Bei einem Gespräch mit Eric Ledwina, dem Trainer des ESV Ludwigshafen, ist vor allem Durchsetzungsvermögen gefragt. Denn der 30 Jahre alte Coach ist kaum zu bremsen. Die Worte sprudeln