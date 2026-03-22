Die TSG Friesenheim verteidigt ihre Heimserie, sichert Platz vier ab, verkürzt den Abstand zu den Rängen davor und nimmt Revanche für die unnötige Hinspielniederlage.

In der dritten Handballliga erreichten die Frauen der TSG Friesenheim mit dem 33:26 (14:12) gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach gleich vier Ziele auf einmal. „Jetzt können wir ohne Druck in die letzten drei Spiele gehen“, kommentierte TSG-Trainer Eyub Erden nach dem letztlich ungefährdeten Sieg. Er freute sich, dass die Marschroute aufgegangen war: „Wir wollten 60 Minuten Tempo gehen.“ Schließlich waren die Gäste nur mit acht Feldspielerinnen angereist, es fehlten zudem Schlüsselspielerinnen. Die verbliebenen wie Desire Kolasinac (13/5) oder Franka Riedl mussten über 60 Minuten durchspielen. Spätestens ab der 40. Minute gingen die Kräfte aus. Aus dem 19:16 (40.) machten die Eulenfrauen ein 25:18 (48.) – die Vorentscheidung.

Erden ärgerte sich höchstens darüber, dass seine Mannschaft nicht schon zuvor einen deutlicheren Abstand herausgespielt hatte. So dauerte es etwas, bis der TSG-Angriff in Schwung gekommen war (1:3, 5.), und die Ungenauigkeiten und Konzentrationsschwächen blieben im gesamten ersten Durchgang praktisch konstant. Nach dem 9:6 (15.) folgten sieben Minuten ohne Torerfolg mit jeweils drei technischen Fehlern und drei schwachen Torabschlüssen. Darunter auch einer von Charlotte Lohr, die mit dem 10:9 (23.) die Torflaute wieder beendete. Ein besonderer Treffer – nicht etwa, weil es das 28. Tor der 21-Jährigen in dieser Saison war, sondern weil es vorerst ihr letztes war. „Sie wird nächste Woche operiert. Für sie ist die Saison beendet“, verriet Erden.

Brecht führt Regie

Diese kurze Schwächephase war sein einziger Kritikpunkt an diesem Abend. Insgesamt zeigte die TSG wieder ihr Heimgesicht, stellte eine starke Abwehr und schaltete nach Ballgewinnen oder auch Gegentreffern schnell um. Bemerkenswert etwa die sieben Sekunden, die zwischen dem 20:17-Anschluss und dem 21:17 durch Lena Peribonio lagen. Zu schnell für die nachlassenden Kräfte der Gäste, bei denen nur die bosnische Nationalspielerin Kolasinac die Defensive der Gastgeberinnen hin und wieder vor Probleme stellte. Von diesem Kaliber stellten die Friesenheimerinnen im Gegenzug gleich mehrere Spielerinnen. Allen voran einmal mehr Rebecca Brecht (10/4), die beste Werferin der Liga und die erfolgreichste TSG-Torschützin. Sie führte außerdem wie immer Regie und brachte ihre Nebenleute in beste Schusspositionen – Tabea Luickx (4), Admira Zvekic (4) und Mona Kuczaty (4) zum Beispiel. Lilly Allgeier meldete sich mit zwei Treffern nach überstandener Verletzungspause zurück.

Es gab im zweiten Durchgang viele gute Gründe für Gelassenheit auf der TSG-Bank. Auch bei Brecht, die lächelnd auf die Provokation von Lilith Klein reagieren konnte (50.) – das Spiel war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Zwischenzeitlich lagen bis zu neun Treffer (31:22, 57.) zwischen beiden Mannschaften, von denen die Eulenfrauen sieben bis zum Schlusspfiff mitnahmen und damit den direkten Vergleich für sich entschieden. „Jetzt können wir sogar noch Zweiter werden“, freute sich Erden. Vorentscheidend wird die Partie am kommenden Wochenende beim amtierenden Zweiten HC Erlangen. Dann wird hoffentlich auch Linda Götz wieder mit dabei sein, die beim vorletzten Heimspiel noch erkrankt passen musste. Druck macht Eyub Erden seiner Mannschaft deshalb nicht. „Wir haben schon jetzt eine überragende Runde gespielt.“