10.000 Schüler informieren sich jährlich bei der Ausbildungsmesse „Sprungbrett“ zu ihrer beruflichen Zukunft. In diesem Jahr findet sie gleichzeitig in Präsenz und digital statt. Aussteller können sich noch bis zum 10. August anmelden.

Die „Sprungbrett“ gibt es schon seit 16 Jahren, wie die Stadtmarketinggesellschaft Lukom mitteilt. Im vergangenen Jahr musste sie allerdings coronabedingt abgesagt werden. Die Lage war damals zu ungewiss, die Messe hätte nicht wirtschaftlich durchgeführt werden können, einige Unternehmen hatten ihre Zusagen pandemiebedingt zurückgezogen, wie es zur Begründung hieß.

In diesem Jahr findet sie wieder statt: am 24. und 25. September jeweils von 9 bis 16 Uhr, allerdings in neuer Form. Neben dem bewährten Messe-Auftritt in der Friedrich-Ebert-Halle ist eine Teilnahme an der „Sprungbrett“ auch digital möglich – die Messe findet also „hybrid“ statt. Sie bietet Schülern Informationen über Ausbildungsangebote und Berufsbilder sowie Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten. Es stellen sich sowohl Unternehmen wie auch Hochschulen und Bildungseinrichtungen vor. Neben Messeständen, die besucht werden können, gehören auch Vorträge und Workshops zum Programm. Die Details dazu werden laut Internetseite der „Sprungbrett“ aber erst rund sechs Wochen vor der Veranstaltung veröffentlicht. Bei der Messe im Jahr 2019 waren 150 Aussteller dabei.

Zu Gast im virtuellen Pfalzbau

Virtuell ist die Messe über die Plattform Allseated exVo im digital nachgebauten Pfalzbau zu erleben. Sowohl Besucher wie auch Aussteller haben darauf Zugriff, heißt es von der Lukom. Mit einem Avatar können die Teilnehmer wie im echten Erlebnisraum die Messestände besuchen und sich über Chat und Video-Calls mit den Ausstellern austauschen. Über die Download-Funktion gibt es weitere Informationen.

Unternehmen und Hochschulen, die auf der Suche nach Azubis oder Studenten sind, können sich bis Dienstag, 10. August, noch für die hybride Teilnahme an der „Sprungbrett“-Messe anmelden. Potenziellen Ausstellern bietet die Lukom als Veranstalter an, einen Rundgang durch den virtuellen Showroom zu machen, um alle Funktionen des digitalen Messestands kennenzulernen.

Noch Fragen?

Kontakt für interessierte Aussteller per E-Mail an projektleitung@sprungbrett-lu.de oder telefonisch unter 0621/6909548. Infos zur Messe für Aussteller und Besucher im Netz unter www.sprungbrett-lu.de. Dort gibt es außerdem Informationen zu verschiedenen Berufsfeldern.