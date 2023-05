Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit 19 Monaten bestimmt das Coronavirus das Alltagsleben. Die Impfquote in Ludwigshafen lag Ende September bei knapp 70 Prozent. Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gibt es immer noch. Mit 2G- oder 3G-Regeln ist auch der Besuch von Veranstaltungen, Kinos oder von Restaurants wieder möglich. Doch wie stark wird überhaupt noch kontrolliert? Ein Praxischeck.

Kino

Mehrfach ist der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ verschoben worden. Jetzt läuft er in allen Kinos, und das Publikum strömt in die Lichtspieltheater. Auch in