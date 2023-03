Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor der Kirche St. Ludwig Monika Weiß getroffen. Die 70-jährige Ur-Ludwigshafenerin ist Mitglied im Gemeindeausschuss und überwachte die Anlieferung der Christbäume.

Wie viele Christbäume stehen im Kirchenschiff?

Da sind zwei große Bäume rechts und links im Altarraum und vier kleinere, die an unserer Krippe stehen.