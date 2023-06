Feuerwehreinsatz an der Adolf Diesterweg Schule? Ja, aber nur zum Spaß der Schüler der kooperativen Realschule plus in Oggersheim. Denn der stand am Samstag im Mittelpunkt. Zu lange haben die Ereignisse der Bluttat von Oggersheim das Schulleben beeinflusst. Mehr dazu hier.