Wachsende Anforderungen, eine Verschiebung der Prostitutionsstätten, Kürzungen im Haushalt: Die Arbeit von „Amalie“ ist im vergangenen Jahr deutlich schwieriger geworden.

„Jeder Fall geht uns dabei zu Herzen“, sagt Astrid Fehrenbach. Die Leiterin der Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution in Mannheim berichtet von über 1000 Beratungsgesprächen, davon rund 100 online, sowie 66 Frauen, die im laufenden Beratungsprozess sind. 2025 wurde das mittlerweile zwölfte „Amalie“-Baby geboren, dessen Mutter über viele Monate eng begleitet wurde. „Wir betreuten drei schwer erkrankte Frauen, von denen eine nicht überlebte. Eine Teilnehmerin im Aussteigerinnenprojekt starb ganz plötzlich mit Anfang 30“, sagt Fehrenbach.

Auch Petra Bubel sieht viel Leid. Die Gynäkologin bietet alle 14 Tage eine Sprechstunde im eigens dafür eingerichteten, kleinen Untersuchungszimmer an. 24 Jahre führte sie eine eigene Frauenarztpraxis in Heddesheim und engagiert sich nach dem Eintritt in den Ruhestand im mittlerweile fünften Jahr ehrenamtlich bei Amalie in der Neckarstadt-West. „Während meiner langen Berufstätigkeit habe ich noch nie solch schwer fortgeschrittene Infektionen gesehen. Viele Frauen klagen über chronische Schmerzen, leiden unter einer völlig zerstörten Vaginalflora und genitalen Verletzungen“, sagt Bubel.

Online-Auftritt sorgt für deutlichen Zuwachs

Sie berät die Frauen zu sicherer Verhütung und bietet Impfungen gegen Hepatitis B an. Aktuell kommen zehn bis 13 Frauen in die Sprechstunde. Ein deutlicher Zuwachs, den Fehrenbach darin begründet sieht, dass Amalie seit 2025 sogenannte online-aufsuchende Arbeit anbietet und darüber auch Sexarbeiterinnen erreicht, die vorher gar nicht gesehen wurden. Darunter sind Frauen aus Vietnam, Thailand oder Südamerika, die über den digitalen Weg von der Sprechstunde erfahren und dadurch wiederum die Räumlichkeiten und das Angebot der Beratungsstelle kennenlernen.

Astrid Fehrenbach, Petra Bubel und Michael Graf (von links) im Behandlungszimmer, in dem regelmäßig eine kostenlose gynäkologische Sprechstunde angeboten wird. Foto: Heike Warlich

Die Online-Arbeit war notwendig geworden, weil im für die Mitarbeiterinnen fußläufig zu erreichenden Rotlichtviertel immer weniger Frauen, vorwiegend aus Osteuropa stammend, arbeiten. „Die Prostitution verschiebt sich zunehmend aus den Bordellen in Privatwohnungen, Hotels oder Massagesalons und verteilt sich übers ganze Stadtgebiet“, beschreibt Fehrenbach eine generell zu beobachtende Entwicklung. Dazu kommt das, was Michael Graf, Direktor des Diakonischen Werks als Träger der Einrichtung, als „sich sehr schnell drehendes Betriebskarussell“ beschreibt: Die Zuhälter sorgen dafür, dass die Frauen nicht lange in einer Stadt bleiben, was eine kontinuierliche Beratungsarbeit ebenso erschwert wie den an sich schon schwierigen Ausstieg.

Bundesweites Ausstiegsprogramm gefordert

Seit 2021 hatte Amalie 31 Frauen im eigens entwickelten Ausstiegsprojekt „Horizonte plus“, hält bereits seit 2016 eine kleine Wohnung für Aussteigerinnen und ihre Kinder bereit. Finanziert wird das Programm über eine EU-Förderlinie, die aufgrund ihrer Befristung immer wieder aufs Neue beantragt werden muss. „Daher fordern wir ein bundesweites Ausstiegsprogramm“, betonen Fehrenbach und Graf übereinstimmend. In Kombination mit dem sogenannten „Nordischen Modell“, das in Schweden praktiziert wird und den Sexkauf unter Strafe stellt, sieht man deutlich bessere Voraussetzungen für den Ausstieg.

Das in Deutschland geltende Prostituiertenschutzgesetz von 2017, das Anmeldepflichten, Gesundheitsberatungen und eine Betriebserlaubnispflicht für Bordelle vorschreibt, hat den Frauen laut Graf nicht geholfen. Denn viele würden nicht am Willen zum Ausstieg scheitern, sondern an fehlenden Strukturen. Staatliche Hilfe sei auch deshalb vonnöten, weil die Kommunen damit überfordert seien. Die Zusammenarbeit mit der Stadt bezeichnet Graf als gut. Doch die Haushaltskürzungen treffen auch Amalie.

Physisch und psychisch schwer angeschlagen

Während die Frauenärztin in ihrer Sprechstunde viele sehr junge Frauen um die 20 hat, benennt Astrid Fehrenbach das Klientel in den Beratungsstunden mit „zwischen 25 und 35 Jahren“. Gemeinsam ist vielen dieser Frauen, dass sie keine Meldeadresse und Krankenversicherung haben, Gewalt erleben und sowohl körperlich als auch physisch schwer angeschlagen sind. „Die meisten sind zudem angst- und schambesetzt“, sagt Bubel. Den Mut und die Kraft, gewalttätige Freier oder Zuhälter anzuzeigen, hätten die Frauen daher in aller Regel nicht.