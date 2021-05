Um die Mittagszeit herrscht in der Karl-Müller-Straße zwischen Tor zwei und dem BASF-Feierabendhaus normalerweise reger Betrieb. In Zeiten der Corona-Pandemie wirkt die Straße aber einigermaßen verlassen, hat das Feierabendhaus als Betriebsgaststätte geschlossen. Verhungern müssen die Aniliner trotzdem nicht.

Inklusive der Kantinen in Limburgerhof, Lampertheim, Friesenheimer Insel und Kläranlage betreibt der weltweit größte zusammenhängende Chemiestandort elf Kantinen. Rund 10.000 Essen werden hier im Normalbetrieb täglich verkauft. Aber auch die Situation im Stammwerk mit rund 40.000 Arbeitskräften ist derzeit alles andere als normal. Homeoffice und Kontaktvermeidung haben auch Auswirkung auf die Verpflegung der Arbeitskräfte.

Zwar sind seit der Bundesverordnung vom 23. März alle elf Kantinen und Restaurants geschlossen, Hunger muss aber trotzdem niemand im Werk leiden. So sind die Kantinen mittlerweile die Ausgabestellen für kostenlose Lunchpakete. 9500 dieser Pakete werden nun täglich verteilt, erklärt BASF-Sprecher Frederik Weiss, der dabei die Kreativität und Flexibilität der Gastronomie betont, die diese dezentrale Verpflegung ermöglicht. Hinzu kommen rund 1800 Essen, die von den zentralen Küchen in Feierabend- und Gesellschaftshaus an bis zu 75 Produktionsbetriebe im Werk ausgeliefert werden. Zuständig für die Logistik ist dabei Sven Flätchen aus dem Studienhaus St. Johann, der die nötigen Fahrtrouten jeweils einen Tag im Voraus festlegt.

Umstellung für die Servicekräfte

Das ist eine Herausforderung auch für das Team um Küchenleiter Karl-Hermann Franck, das zwar auf Abwechslung achtet, aber sich auf Rind, Fisch oder Kalbfleisch beschränkt, um möglichst allen Mitarbeitern gerecht zu werden. Und natürlich steht auch an jedem Tag ein vegetarisches Gericht zur Auswahl. Allein vom Feierabendhaus starten an jedem Tag sechs Touren in Richtung Werk. Lieferung und Fahrten stemmt die BASF-Gastronomie dabei selbst. Das ist eine Umstellung auch für die Servicekräfte, die nun teilweise hinter dem Steuer sitzen. Gegessen wird dann in der Regel in Aufenthalts- oder Schulungsräumen.

In den Kantinen selbst erfolgte die Umstellung auf Lunchpakete, die innerhalb eines Werktags auf den Weg gebracht wurden. Nun werden ab 5.15 Uhr Brote geschmiert, Obst, Getränke und süße Überraschungen verteilt. Ein Service, der offensichtlich ankommt. Statt 2000 gefüllte Essenstüten, wie ursprünglich kalkuliert, sind es mittlerweile 9500 Essenspakete, die sich Mitarbeiter, aber auch die Angehörigen von Fremdfirmen täglich schmecken lassen.

Abteilungen bestellen vor

Der Rücklauf sei rundherum positiv, erzählt Thomas Kolschefsky als Leiter der Gästebetreuung erfreut. Teilweise werden die Lunchpakete auch Abteilungsweise vorbestellt und dann von einem Mitarbeiter abgeholt, was gleichermaßen den Verkehr als auch die Anzahl der Kontakte eindämmt.

Bis der „reguläre“ Fußgängerverkehr wieder in Richtung Feierabendhaus pendelt, kann es noch ein bisschen dauern. Die Verpflegung ist trotzdem gesichert.