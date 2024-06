Einmal etwas Neues unternehmen, um den eigenen Verein wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Das war der Plan des VfR Friesenheim. Für ein „Allstar-Spiel“ kommt die Traditionself des FC Schalke 04 mit bekannten Akteuren.

„Es war Zufall.“ Wenn am kommenden Samstag die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 beim „Allstar-Spiel“ auf dem Kunstrasen gegen eine Auswahl des VfR Friesenheim aufläuft, dann hat auch der Zufall eine Rolle gespielt: „Wir wollten etwas Neues machen, einfach etwas anderes ausprobieren“, erzählt Rainer Adner, Mitglied im Ältestenrat der Friesenheimer. Und so hatte sich der Vorstand des Vereins im Internet nach namhaften Gegnern für ein solches Aufeinandertreffen umgesehen. „Per Zufall“ seien sie dann auf der Internetpräsenz des Traditionsvereins aus dem Ruhrpott fündig geworden. „Wir haben uns dann im November über das Internetportal um ein Spiel beworben“, erklärt Adner das weitere Vorgehen.

Der Kontakt mit dem FC Schalke 04 lief über Olaf Thon, der „auf Schalke“ Abteilungsleiter für den Bereich Traditionsmannschaft ist. „Er hat sich direkt bei uns gemeldet und das organisiert. Das war schnell ausgemacht“, sagt Adner. Und hebt die unkomplizierte Art der Blau-Weißen hervor: „Die wollten auch nichts Besonderes. Wir werden im Anschluss grillen, da wollen sie einfach dabei sein.“

Klingende Namen

Wer an diesem Samstag in der Begegnung das Trikot des FC Schalke 04 in Ludwigshafen überstreifen wird, ist allerdings noch nicht klar. Die möglichen Protagonisten sind dem einen oder anderen Bundesligakenner natürlich ein Begriff: Klaus Fischer, Olaf Thon, Gerald Asamoah, Ingo Anderbrügge oder Mike Büskens. Ebenso einen besonderen Klang hat der Begriff der „Eurofighter“, die Schalke-Elf, die am 21. Mai 1997 mit einem 4:1-Erfolg im Elfmeterschießen über Inter Mailand im Rückspiel des Uefa-Pokal-Finales „den Pott in den Pott“ holte. Die Idee der 04er-Traditionself stammt laut dem Verein aus den 1960er-Jahren, als die „Meisterspieler“ Günter Siebert, Heiner Kördell und Willi Koslowski erstmals eine solche Auswahl zusammengestellt hatten. „Die Mannschaft werden Klaus Fichtel und Rüdiger Abramczik betreuen“, gibt Adner die wenigen bekannten Informationen heraus. Auch der VfR-Vorstand selbst wisse aktuell nicht, wer im Kader der Schalker stehe. Auf Nachfrage verrät Olaf Thon der RHEINPFALZ zumindest drei Akteure, die auf dem Platz für die sportliche Unterhaltung sorgen wollen: Reiner Edelmann, Matthias Herget und er selbst.

Etwa 300 Karten hat der Verein bereits verkauft, rechnet mit bis zu 500 Zuschauern am Samstagnachmittag, wenn um 15 Uhr das Spiel angepfiffen wird. Das Deutsche Rote Kreuz nutzt das Spiel, um für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu werben und Registrierungen entgegenzunehmen. Um 19 Uhr beginnt auf dem Gelände des VfR Friesenheim eine After-Show-Party. So der Plan. Zu viel Zufall soll es dann doch nicht sein.

Noch Fragen?

Karten für das „Allstar-Spiel“ am Samstag um 15 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) gibt es für acht Euro im Vorverkauf über die Homepage des VfR Friesenheim oder für zehn Euro an der Tageskasse.