Der Kampf gegen Müll und Schmutz gehört zu den Kernaufgaben der Kommunen. Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) hat dies in dem Zweizeiler: „Des Bürgermeisters täglich Brot, ist und bleibt der Hundekot“ ausgedrückt. In Ludwigshafen unternimmt der Wirtschaftsbetrieb (WBL) jeden Tag gewaltige Anstrengungen für die Sauberkeit in der Stadt.

Wie viele Mitarbeiter sind in der Stadtreinigung unterwegs?

Stand Februar 2022 beschäftigen die WBL 96 gewerbliche Mitarbeiter in der Stadtreinigung.

In welchem Rhythmus werden Straßen und Plätze gereinigt?

Die Straßen in der Stadt sind in unterschiedliche Reinigungsintervalle eingeteilt. Die weitesten Intervalle betragen dabei 14 Tage, Bismarckstraße oder Prinzregentenstraße werden unter der Woche zwei Mal am Tag gereinigt.

Wie oft ist das Hundekotmobil im Einsatz?

Auch hier erfolgt eine Gewichtung einzelner Brennpunkte. Als Faustregel gilt, dass das Hundekotmobil einmal in der Woche in jedem Stadtteil unterwegs ist.

Wie viele Hundekot-Tütenspender gibt es?

Im Stadtgebiet sind 191 Tütenspender angebracht.

Was unternehmen die WBL darüber hinaus für die Sauberkeit vor Ort?

Mit dem Mängelmelder (oder telefonisch unter 115) können wilde Müllhalden und illegal entsorgter Müll online direkt der Stadtverwaltung gemeldet werden. Außerdem werben seit April 2021 rund 1300 Abfallbehälter im Stadtgebiet mit griffigen Slogans für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum.

Wird der öffentliche Raum nach Müllsündern überwacht?

Die Stadtverwaltung hat über den Kommunalen Vollzugsdienst sogenannte „Müllsheriffs“ – den Abfallvollzugsdienst, im Einsatz, die bei ihren Patrouillen illegale Müllablagerungen feststellen und ahnden. Eine Videoüberwachung gegen illegale Müllablagerungen wird vorbereitet.

Was für Strafen stehen auf illegale Müllentsorgung?

Der Bußgeldkatalog wurde durch das zuständige Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten zuletzt im Oktober 2020 angepasst und erhöht. Die Bandbreite reicht von der Entsorgung „unbedeutender Produkte“ (etwa Pappbecher, Taschentücher, Zigarettenkippen) ab zehn Euro über die Entsorgung von Altreifen (2500 Euro) bis zu über 5000 Euro für mehrmaliges Abstellen von Altfahrzeugen.