Es war die Generalprobe. Kommendes Jahr sind in Berlin die Weltspiele in Special Olympics, also Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Am Wochenende kamen daher aus ganz Deutschland Tennisspieler mit geistiger Behinderung zum BASF TC Ludwigshafen. Noch immer ist das Interesse dafür gering, doch das soll sich jetzt ändern.

Die Freude war groß. Erstmals trafen sich die Tennisspieler mit geistiger Behinderung wieder. Vergangenes Jahr war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die 24 Teilnehmer strahlten