Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TV Hochdorf startet am Freitagabend in Hanau mit einem neuen Trainer in die Dritte Liga. Björn Friedrich soll den Klassenverbleib packen. Der angehende Gymnasiallehrer hatte zuvor die A-Junioren des TVH in der Bundesliga betreut. Für seine Beförderung nimmt Friedrich so manche Last in Kauf. Dabei war er nicht einmal erste Wahl.

Es rumpelte heftig beim TV Hochdorf. Der Verein hatte Trainer Steffen Christmann gefeuert und Steffen Drausnigg geholt. Christmann hatten die Vereinsverantwortlichen nicht mehr zugetraut, den Abstieg