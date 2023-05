Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hockey: Fast vier Jahrzehnte liegt das letzte Aufeinandertreffen der beiden pfälzischen Vereine TFC Ludwigshafen und Dürkheimer HC in einem regulären Ligaspiel zurück. Am Samstag, 17 Uhr, spielen die beiden Teams auf der Bernd-Martin-Hockey-Anlage auf der Parkinsel wieder gegeneinander. Dieses Mal in der Zweiten Regionalliga. Ein historischer Moment.

Bernd Martin und Roland Hildebrandt, die beiden Urgesteine des TFC Ludwigshafen, mussten ihre grauen Zellen mächtig anstrengen, um sich an jenes Spiel am 4. Dezember 1982 zurückzuerinnern,