Der Faustball-Abteilung des TB Oppau steht ein wichtiges Wochenende bevor. Das Team von Trainer Matthias Bog wird ab Samstag an den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga West im Feld teilnehmen.

Ein Aufstieg des Turnerbundes würde eine Rückkehr nach zwei Jahren Abstinenz bedeuten. Das ist auch das Ziel des Vereins. Unglücklich stieg der TB Oppau am letzten Spieltag der Feldsaison 2019 durch eine Niederlage gegen die zweite Mannschaft des TV Waibstadt ab. Lediglich zwei gewonnene Sätze mehr hätten genügt, um in der Liga zu bleiben. Seitdem spielt das Team von Trainer Bog in den Niederungen des Faustballs – der Verbandsliga.

Ihr möchte der TB Oppau schnell entfliehen. Dazu muss Oppau in den Aufstiegsspielen im badischen Oberhausen-Rheinhausen mindestens den zweiten Platz unter fünf Startern erreichen. Dabei trifft der TBO auf den Gastgeber Oberhausen sowie die Teams aus Karlsruhe, Rendel und Bretten. Sie alle seien keine Unbekannten für die Ludwigshafener, berichtet Bog. Die Teams spielen jeweils einmal gegeneinander. Die beiden Vereine, die die meisten Punkte holen, steigen auf.

Die Favoritenrolle könnte dabei die ESG Karlsruhe innehaben. „Sie kommen aus der Zweiten Bundesliga und wollen den direkten Wiederaufstieg klarmachen“, weiß der TBO-Coach. Aber nicht nur der Absteiger aus Baden scheint gute Aufstiegschancen zu haben. Der TBO reist nach einer tadellosen Verbandsliga-Saison selbstbewusst zu den Aufstiegsspielen. Alle fünf Partien gewann der TBO in der Feldrunde – ohne Satzverlust.

Die Siegesserie möchte Bog am Wochenende fortsetzen. „Es sind alle Mann an Bord. Wir haben die Erfahrung im Team, um aufzusteigen“, sagt der Übungsleiter. Doch nicht nur für Bog wäre der Aufstieg wichtig. Die ganze Abteilung würde von dem Sprung zurück in die Zweite Bundesliga profitieren. Vor allem die Jugend, von denen die U18, U19 und die U16 an den deutschen Meisterschaften teilnahm. „Sie brauchen alle eine Perspektive“, weiß Bog. Die möchte er ihnen gerne wieder bieten. Am besten mit einem Aufstieg am Wochenende.